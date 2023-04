PowerColor annonce la Hellhound Radeon RX 7900 XTX Spectral White.



TUL Corporation, fabricant innovant de cartes graphiques AMD depuis 1997, a lancé la dernière nouveauté de sa série HELLHOUND - la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX SPECTRAL WHITE. Conçue avec un superbe schéma de couleurs blanches, la carte HELLHOUND SPECTRAL WHITE est parfaite pour les joueurs qui cherchent à construire un PC entièrement blanc.







Conçu pour les batailles dans la neige, le HELLHOUND SPECTRAL WHITE est doté d'un circuit imprimé blanc, d'une plaque arrière blanche avec des LED bleu glacier et blanc glacier, d'une plaque E/S blanche, de ventilateurs éclairés et d'un superbe carénage blanc. Malgré son nouveau design, il conserve le même ADN et les mêmes performances que la série HELLHOUND originale, garantissant une expérience de jeu sans compromis.







La carte graphique PowerColor HELLHOUND AMD Radeon RX 7900 XTX est équipée d'un triple ventilateur (100 mm x 90 mm x 100 mm), d'un refroidisseur avec 8X6Φ heat-pipes nickelés, et d'une base lisse en cuivre nickelé pour une dissipation efficace de la chaleur. Il est également équipé d'un VRM 20 phases avec DrMOS, de condensateurs à haute teneur en polymère et de deux connecteurs PCI-E à 8 broches pour des performances élevées.







La carte graphique HELLHOUND AMD Radeon RX 7900 XTX SPECTRAL WHITE dispose de 6144 processeurs de flux avec une horloge Boost allant jusqu'à 2525 MHz et une horloge de jeu allant jusqu'à 2330 MHz. Avec 24 Go de mémoire GDDR6 à haute vitesse cadencée à 20 Gbps Effective et 96 Mo de cache Infinity, elle permet de jouer en 4K avec les paramètres les plus élevés.







Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



La PowerColor HELLHOUND RX 7900 XTX Spectral White sera disponible la semaine prochaine. Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP