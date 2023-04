Ne remplacez pas votre appareil, améliorez-le !



L’inflation, les pénuries de matières premières mais aussi la prise de conscience écologique sont autant de raisons de privilégier la réparation et l’amélioration des performances de nos appareils électroniques du quotidien.



Récemment, l’étude prospective sur l’empreinte environnementale du numérique en France menée par l’ADEME et l’ARCEP a montré la nécessité de combiner des leviers de sobriété et d’écoconception, notamment en passant par l’allongement de la durée de vie des terminaux, via le reconditionnement de nos appareils électroniques.



Si, depuis longtemps, le reconditionné est monnaie courante pour les smartphones, il l’est beaucoup moins pour les autres objets de notre quotidien comme les PC, les consoles de jeux ou autres appareils connectés. Mais l’intérêt pour les acteurs du secteur comme pour les particuliers grandit : près d’un tiers (31%) des sondés déclarent avoir acheté ou ont l’intention d’acheter un ordinateur de seconde main et 73 % de ceux ayant franchi le pas sont près à racheter un ordinateur reconditionné. [1]



Dernièrement, l’inflation a, elle aussi, beaucoup joué sur la volonté des Français de se détourner du marché du neuf : selon Kantar, 82% des Français réparent, plutôt que de racheter ou projettent de le faire face à l’inflation. [2]



Donner un nouveau souffle à son appareil, à moindre frais : quelles solutions pour booster son PC ou sa console ?





Que ce soit par conscience écologique ou pour raison économique, il est possible de mettre à niveau son PC, son ordinateur portable ou même sa console, plutôt que de le remplacer. Kingston Technology propose une pluralité de produits pour cela.



Au fil de leurs évolutions, les applications nécessitent toujours plus de ressources, notamment de mémoire d’exécution, et peuvent être la source de baisses de performances, notamment dans la vitesse d’exécution des programmes et la réaction de l’appareil. Si c’est le cas, une solution peut être l’augmentation de la quantité de mémoire RAM de l’ordinateur.



De même, jouer, streamer, chatter ou tout simplement naviguer sur le net en simultané, nécessite une mémoire RAM suffisante pour permettre l’exécution simultanée de plusieurs programmes, sans entraîner des problèmes de performances. Une augmentation de RAM permet également de meilleures capacités multitâches de l’appareil, afin d’exécuter facilement et simultanément des applications gourmandes en données. Kingston propose pour cela la mémoire FURY, disponible en DDR4 ou DDR5.



Également, pour la mémoire de stockage, migrer vers un SSD NVMe peut offrir des améliorations de vitesse significatives par rapport aux SSD SATA, améliorant de facto les performances générales de l’appareil.



Les SSD NVMe haut de gamme sont jusqu’à douze fois plus rapides que les SSD basés sur SATA. Leurs vitesses de lecture et d’écriture accrues (environ 7 000 Mo/s) permettent d’améliorer les temps de chargement des fichiers et des démarrages. Passer à un SSD NVMe permet de transférer vingt-cinq fois plus de données que les SSD SATA, ce qui élimine les ralentissements liés au stockage et améliore le flux de travail global de l’appareil.



Les SSD NVMe possèdent de nombreux autres avantages, comme leur faible consommation d’énergie en mode veille, permettant de réaliser des économies d’énergie ; mais aussi leur compatibilité avec tous les principaux systèmes d’exploitation et les systèmes sortis après 2015. La majorité des SSD NVMe utilisent également le format M.2, qui les rendent compatibles avec les ordinateurs portables et les mini-PC. Pour les fans de consoles, les SSD NVMe permettent également la mise à niveau de stockage de la PlayStation 5



Et pour ne rien gâcher, il est même possible d’utiliser son ancien SSD comme disque de stockage externe. Découvrez comment via cet article de blog.



