Rumeurs sur le GPU NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" : Monolithique 3nm, horloges plus rapides, plus de 2 fois plus rapide que l'Ada RTX 40.



Les prochaines cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 devraient utiliser la nouvelle architecture GPU Blackwell. Récemment, de nombreuses rumeurs sont apparues concernant cette puce. Nous avons donc décidé de les rassembler et de voir ce que Blackwell est en train de devenir.







Le GPU NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" est soupçonné d'être le premier GPU de la nouvelle génération



Les dernières rumeurs proviennent de TechTubers, RedGamingTech et Moore's Law is Dead, qui ont publié leurs récentes vidéos parlant de l'architecture nouvelle génération de NVIDIA. Étant donné que Blackwell est encore à quelques années du lancement, ces informations ne sont pas définitives et les rumeurs sont à prendre avec des pincettes, bien qu'elles soient intéressantes car des leakers plus renommés ont fait des déclarations similaires par le passé.



D'après les informations précédentes, nous savons déjà que Blackwell est le nom de code de la prochaine architecture GPU de NVIDIA destinée à succéder à Hopper. Contrairement à Hopper, Blackwell est équipé d'un GPU GB102 grand public en plus du GPU GB100 qui a fait l'objet d'une fuite il y a quelque temps.







Il a également été rapporté que l'architecture GPU Blackwell serait introduite en 2024, ce qui signifie que la GTC 2024 pourrait être la première introduction au niveau du serveur avant que l'architecture ne soit livrée avec les cartes GeForce.



Les GPU NVIDIA Blackwell conserveront une puce monolithique



Pour commencer par les détails, la série NVIDIA GeForce RTX 50 qui utilise les GPU Blackwell va conserver une approche monolithique. La loi de Moore est morte et NVIDIA n'est pas inquiété par la stratégie chiplet d'AMD étant donné ce qu'ils ont pu sortir durant la première génération de puces grand public sous la forme de Navi 31 "RDNA 3". On s'attend à ce que le vert continue d'utiliser une puce monolithique qui présente encore d'autres avantages, le plus important étant que le produit soit fabriqué dans les délais impartis.







L'année dernière, Kopite7kimi a également révélé qu'Ada-Next, Blackwell, pourrait être une autre puce monolithique. Il semble que NVIDIA ait jusqu'à présent pris le pas sur les conceptions de chiplets, car ses offres grand public et serveur utilisent toujours des GPU monolithiques. AMD pourrait adopter le chiplet complet dans la génération RDNA 4, mais le fabricant de puces fabrique des GPU chiplet pour ses offres de serveurs.



NVIDIA utilisera le nœud de processus TSMC 3nm pour fabriquer les GPU Blackwell ?



Kopite7limi affirme que NVIDIA n'utilisera pas un nœud de processus de 3 nm, mais quelque chose d'autre.







La seconde rumeur est que NVIDIA utilisera le processeur TSMC 3nm pour fabriquer les GPU Blackwell. Jusqu'à présent, tous les récents lancements de GPU par NVIDIA ont été réalisés avec un nœud plus petit, à commencer par les GPU Pascal fabriqués sur TSMC 16nm, Turing sur TSMC 12nm, Ampere sur Samsung 8nm, et les GPU Ada actuels utilisent le nœud TSMC 4N (5nm optimisé).







TSMC a commencé la production en volume de son nœud de 3 nm au quatrième trimestre 2022 et, selon les rumeurs, ce nœud serait meilleur que prévu. Cependant, aussi impressionnant que le nœud puisse paraître, il sera également très cher. Selon les initiés, les wafers TSMC 3nm coûtent 25% de plus que les wafers TSMC 5nm, ce qui pourrait entraîner une augmentation des prix des GPU de nouvelle génération tels que la série NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell". Le PDG de NVIDIA se serait également rendu à Taïwan pour discuter avec le PDG de TSMC de la possibilité d'obtenir rapidement des plaques de 3 nm pour leur gamme de GPU de nouvelle génération.



Cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" : premières spécifications "supposées"



Ensuite, nous avons une tonne d'informations provenant de RedGamingTech, qui les a reçues de ses propres sources. Les détails commencent par indiquer que les GPU Blackwell seront dotés d'une refonte massive de l'architecture CUDA, bien qu'il ne s'agisse pas d'un design de base. Les unités SM Blackwell devraient recevoir une "nouvelle structure" et des optimisations et ajouts supplémentaires seront apportés aux unités matérielles de débruitage et de Ray/Path Tracing.



Si l'on considère les efforts récents de NVIDIA en faveur du Path Tracing dans les titres AAA modernes, il semble que nous aurons un matériel sur puce encore plus puissant pour les traiter. Peut-être que les unités RT seront remplacées par des unités PT plus performantes, tout est possible, n'est-ce pas ?







Les GPU Blackwell devraient prendre en charge la mémoire GDDR7 et, bien que la GDDR6X ait encore de la place, si la GDDR7 offre une meilleure efficacité, elle sera sans aucun doute un meilleur choix. Samsung travaille actuellement sur sa toute nouvelle DRAM GDDR6W qui devrait offrir des performances et des capacités encore meilleures, même si cela fait un certain temps que NVIDIA est revenu à l'équipe Sammy pour les puces grand public depuis qu'elle s'est appuyée sur la technologie de Micron. NVIDIA utilise les solutions HBM de Samsung pour ses puces HPC et AI.



Cela dit, la GDDR7 ne semble pas si exagérée que cela, étant donné que Cadence a déjà présenté les premières solutions pour les tests de vérification de la nouvelle norme de mémoire. Samsung a même annoncé qu'il offrirait des vitesses de transfert allant jusqu'à 36 Gbps avec la signalisation PAM3 sur les matrices GDDR7, et Micron devrait également dévoiler sa solution tôt ou tard. Nous sommes encore à une année complète de '24, donc un rafraîchissement intermédiaire avec GDDR6W et GDDR6X peut encore être possible (*cough* RTX 4090 Ti *cough*).







Kopite7kimi évoque également la possibilité que Blackwell propose une UGS 512 bits, bien que NVIDIA n'ait pas emprunté cette voie depuis longtemps. La dernière carte 512 bits du fournisseur était la GTX 285 en 2009. Mais au cas où NVIDIA concevrait un GPU Blackwell monstrueux, nous pourrions obtenir plus de 2 To/s de bande passante en utilisant des matrices à 36 Gbps :



- 128 bits @ 36 Gbps : 576 Go/s,

- 192 bits @ 36 Gbps : 846 Go/s,

- 256 bits @ 36 Gbps : 1152 GB/s,

- 320 bits @ 36 Gbps : 1440 GB/s,

- 384 bits @ 36 Gbps : 1728 GB/s,

- 512 bits @ 36 Gbps : 2304 GB/s.











La série NVIDIA Blackwell GeForce RTX 50 devrait également utiliser une interface PCIe Gen 5 et offrir des vitesses d'horloge de plus de 3 GHz. Le GPU GB102 devrait être le fleuron de la gamme de jeux et devrait comporter 144 SM et 96 Mo de cache L2. Il s'agit du même nombre de SM et de cache que le GPU Ada AD102, mais il semble que les changements sous-jacents de l'architecture apporteront une amélioration significative des performances.



Les GPU NVIDIA Blackwell vont-ils offrir une nouvelle augmentation de 2x par rapport à Ada ?



Enfin, les performances devraient encore être multipliées par deux par rapport aux GPU Ada. Les GPU Ada eux-mêmes ont offert un saut massif par rapport à la génération précédente, comme le cœur AD102 réduit de la RTX 4090, mais il y a eu des augmentations significatives dans tous les segments (Rastérisation / Ray Tracing / DLSS). D'autres mises à jour peuvent permettre aux GPU Blackwell d'atteindre de nouveaux sommets et nous sommes impatients de voir ce que NVIDIA réserve à la communauté des joueurs.



Les Vidéos :



- La RTX 50 BLACKWELL est incroyablement rapide - Spécifications et objectifs de performance (En anglais) : Cliquez ICI.

- RDNA 4 combat la RTX 5000 avec complexité : AMD a-t-il une meilleure stratégie que Nvidia ? (En anglais) : Cliquez ICI.



WCCFTECH