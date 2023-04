Le CPU AMD Ryzen 7 7800X3D est aussi performant sur une carte mère A620 que sur une X670 dans les jeux vidéo.



La nouvelle AMD Ryzen 7 7800X3D a été testée sur une carte mère A620 et offre des performances de jeu aussi bonnes que celles d'une X670.







AMD Ryzen 7 7800X3D offre les mêmes performances dans les jeux, qu'il fonctionne sur une carte mère X670 ou A620



Les revues de lancement du CPU AMD Ryzen 7 7800X3D l'ont généralement associé à une carte mère haut de gamme de classe X670, ce qui est logique du point de vue de l'évaluation des performances puisque nous essayons de présenter les meilleures performances possibles avec une puce stockée et overclockée. Cependant, le 7800X3D est destiné aux joueurs purs et, compte tenu de son efficacité et de ses performances de jeu, la majorité des utilisateurs l'associeront à une carte B650 ou A620.



Mais quelles sont les performances de cette puce sur une carte mère AMD A620 ? Le YouTuber coréen 민티저 a répondu à cette question en utilisant la carte mère A620 Gaming X de Gigabyte pour évaluer les performances du processeur Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache. Les performances ont été comparées entre une carte mère haut de gamme X670 et la carte mère A620 susmentionnée.



Les résultats sont présentés ci-dessous :







En termes de performances de jeu, il n'y a pratiquement aucune différence entre la Ryzen 7 7800X3D fonctionnant sur une X670 ou une carte mère A620 bas de gamme. En fait, la plus grande variation de performance était d'environ 2%, ce qui est dans la marge d'erreur, et à FHD, la puce fonctionne aussi bien sur une carte mère à plus de 300 $ US que sur un design à ~100 $ US.



Cependant, le Gigabyte A620, malgré une meilleure alimentation VRM que la plupart des autres A620, a conduit à de grandes disparités d'horloge. Alors que la carte X670 a réussi à maintenir le processeur à une vitesse constante de 4,8 GHz pour tous les cœurs dans Cinebench, la carte A620 a fait fluctuer le CPU entre 4,5 et 4,7 GHz. Vous pouvez voir dans la vidéo que le CPU fonctionne avec moins de puissance et que la température est légèrement plus élevée.







Bien que cela conduise à une dégradation des performances de près de 4,5 % dans les applications multithreads telles que Cinebench R23, cela n'affectera pas beaucoup les jeux. AMD a déjà révélé lors du lancement de la 1ère génération de Ryzen 3D V-Cache qu'ils étaient prêts à réduire les fréquences pour fournir une plus grande marge thermique et d'énergie au V-Cache, car cela offrait un plus grand boost dans les performances de jeu et compensait plus ou moins les horloges plus basses.



Comme le 7800X3D est un pur produit de jeu, il fonctionnera bien avec une carte A620, et même la différence de performance multi-cœur de 5% n'est pas si inquiétante puisque vous payez plusieurs centaines de dollars de moins qu'une carte X670 plus haut de gamme. Certains fournisseurs, comme MSI, proposent même des profils de boost améliorés utilisant le PBO 2 qui peuvent éliminer ces disparités d'horloge et même offrir de meilleures performances pour les jeux et les applications, comme le démontre la société ici (cette fonctionnalité est également disponible sur les cartes A620 de MSI).







La plateforme AMD A620 a été conçue pour les processeurs 65W et si l'on considère que le Ryzen 7 7800X3D fonctionne bien avec 50W dans les jeux, ce devrait être un mariage parfait pour les joueurs à petit budget. Il semble que ceux qui préfèrent l'overclocking et les puces haut de gamme aient encore de bonnes raisons d'investir dans une carte mère haut de gamme de classe B650/X670, en particulier si vous voulez des entrées/sorties étendues. L'AMD Ryzen 7 7800X3D a cependant un bon potentiel d'overclocking, comme l'a démontré Skatterbencher.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le processeur a également obtenu la première place des ventes hebdomadaires chez le détaillant allemand MindFactory, dépassant son prédécesseur, le 5800X3D, ce qui est très impressionnant.



WCCFTECH