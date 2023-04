Transcend présente une variante de 4 To du SSD M.2 Gen 4 de la série MTE250.



Transcend Memory a présenté une variante haute capacité de 4 To de son SSD MTE250H (avec dissipateur thermique) et MTE250S (sans dissipateur thermique) M.2 NVMe Gen 4 que la société a présenté en octobre 2022.







Le premier est équipé d'un dissipateur thermique en aluminium extrudé, tandis que le second est recouvert d'un film de graphène sur les composants chauds. Le disque offre un contrôleur à 8 canaux compatible NVMe 1.4 qui utilise un cache DRAM, associé à une mémoire flash 3D TLC NAND. Les disques tirent parti de l'interface hôte PCI-Express 4.0 x4.







La variante de 4 To offre des taux de transfert séquentiels allant jusqu'à 7,5 Go/s en lecture et 6,7 Go/s en écriture, jusqu'à 540 k IOPS en lecture aléatoire et jusqu'à 440 k IOPS en écriture aléatoire, ainsi qu'une endurance nominale de 3 120 TBW. Transcend garantit ces disques durs pendant 5 ans.



