FSP lance les alimentations HYDRO Ti Pro Series 80 Plus Titanium ATX 3.0.



FSP Group, l'un des principaux fabricants mondiaux d'alimentations OEM et ODM de haute performance, est heureux de dévoiler la toute nouvelle série d'alimentations HYDRO Ti PRO, conçue pour offrir une densité de puissance élevée, une alimentation efficace et un faible niveau de bruit pour les PC de haute performance. La toute nouvelle série HYDRO Ti PRO propose deux blocs d'alimentation entièrement modulaires de 850 W et 1000 W, dotés du très apprécié connecteur 12VHPWR, conforme à la norme ATX 3.0 et prenant en charge la norme PCIe 5.0, ce qui permet aux cartes graphiques haut de gamme de fonctionner au plus haut niveau.







Le design industriel élégant et raffiné de la série HYDRO Ti PRO peut faire ressortir n'importe quel PC. Conçus avec une disposition entièrement modulaire pour une installation facile, ils réduisent considérablement l'encombrement des câbles dans le boîtier, ce qui se traduit par une construction plus propre et mieux organisée. En outre, ils sont dotés d'un système de refroidissement silencieux et durable, grâce au ventilateur FDB (Fluid Dynamic Bearing), peu bruyant et d'une grande longévité. Ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et efficace de l'alimentation tout en assurant un refroidissement optimal de ses composants.







La série HYDRO Ti PRO utilise une conception de circuit à topologie LLC et des condensateurs principaux japonais de 450 V, 105°C, offrant des performances supérieures sous charge, garantissant une alimentation stable et fiable de tous les composants. Malgré une longueur de 150 mm, ils offrent une variante de 1000 W avec une densité de puissance incroyable et une certification Titane 80 Plus. L'alimentation HYDRO Ti PRO 1000 W est également dotée d'un badge cybernétique de certification A++, qui témoigne de la qualité inégalée des produits FSP sur le marché international.







L'engagement de FSP à utiliser des composants de haute qualité garantit que ces alimentations sont fiables et ont une durée de vie prolongée. Avec la série HYDRO Ti PRO, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une puissance optimale, d'un fonctionnement silencieux et d'une construction propre et organisée. Les alimentations HYDRO Ti PRO sont désormais disponibles auprès des revendeurs et détaillants agréés de FSP. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de FSP.







Les Prix :



- 1000 W : 349 Dollars,

- 850 W : 299 Dollars.



Pour plus d'informations, consultez les pages produits des variantes 1000 W et 850 W.



TECHPOWERUP