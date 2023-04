NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition, Modèles personnalisés, GPU-Z Power/Des fuites ont eu lieu avant le lancement de Thermals & Retail Listings.



La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 est attendue la semaine prochaine et d'innombrables fuites ont déjà eu lieu.







Fuites de NVIDIA GeForce RTX 4070 ! Divers modèles personnalisés et modèles de l'édition Founders photographiés



La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 sera disponible en version de référence et en version non-référence. Le modèle de référence, connu sous le nom de Founders Edition, utilisera un design plus compact dans un facteur de forme à deux fentes avec le même design à double ventilateur. Alors que les modèles de référence disposent d'une entrée d'alimentation standard à 16 broches, les AIB seront libres de choisir un connecteur à 16 ou 8 broches sur leurs cartes de non-référence.







En ce qui concerne le design, la NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition ressemble à toutes les autres cartes FE récentes que nous avons vues. La carte sera livrée avec un très petit PCB permettant au second ventilateur à l'avant de souffler de l'air hors du dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression. Les utilisateurs des cartes RTX 30 Founders Edition reconnaîtront immédiatement ce design. En ce qui concerne les sorties d'affichage, la carte disposera d'un triple port DP 1.4 et d'un seul port HDMI 2.1.



Outre le modèle Founders Edition, plusieurs modèles personnalisés ont également été photographiés par différents AIB. Ces modèles sont équipés de refroidisseurs à double ou triple ventilateur dans un format allant de 2 à 2,5 emplacements. Une fois de plus, quelques modèles qui s'en tiennent au TGP de 200W seront équipés d'un connecteur à 8 broches tandis que ceux qui offrent un overclock d'usine utiliseront des connecteurs à 16 broches. Nous avons également pu voir quelques benchmarks récents dans Counter Strike 2 pour le GPU à venir.



La gamme de cartes graphiques Gigabyte GeForce RTX 4070 (Image Credits : Momomo_US) :



















Certains des modèles de MSI ont même été listés par le revendeur italien Drako. Aucun prix n'est disponible pour ces modèles, mais le revendeur a mis en place un calendrier qui confirme à peu près la date de lancement du 13 avril. Les liens vers chaque produit se trouvent ci-dessous :



- MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio,

- MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X OC,

- MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X OC,

- MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X,

- MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X.



De plus, plusieurs modèles d'ASUS ont également fait l'objet d'une fuite et ont été listés par un revendeur vietnamien. Bien que le revendeur ait retiré sa liste, notre ami, I_Leak_VN, a réussi à mettre la main sur ces modèles juste à temps, comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous :







Gamme de cartes graphiques MSI GeForce RTX 4070 (Image Credits : Momomo_US) :























En plus de cela, il y a aussi plusieurs photos d'emballage et de déballage de différentes cartes de ZOTAC, Palit et Colorful. La variante BattleAxe de Colorful de la 4070 peut être vue dans la vidéo qui vient d'un créateur de contenu de Bilibili.



Carte graphique ZOTAC GeForce RTX 4070 TWIN EDGE OC (Image Credits : Momomo_US) :











Il y a aussi un distributeur qui montre son stock de cartes MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3x et d'après l'image, il semble que la carte aura une très bonne disponibilité au lancement. La 4070 Ti se vend actuellement très bien sur le marché du jeu, donc une carte moins chère de la série 40 sera très demandée au lancement.



Carte graphique PALIT GeForce RTX 4070 Dual OC (Image Credits : Momomo_US) :







Fuite des spécifications "finales" de la NVIDIA GeForce RTX 4070 et de la capture d'écran GPU-z



La NVIDIA GeForce RTX 4070 devrait être équipée du cœur de GPU AD104-250/251. Le GPU comprendra 5 888 cœurs CUDA et 12 Go de VRAM GDDR6X cadencés à 21 Gbps, portant la bande passante à 504 Go/s (une augmentation de 12,5 % par rapport à la RTX 3070). Le GPU dispose de 36 Mo de cache L2, soit 9 fois plus que le GPU GA104 de la RTX 3070.







La carte graphique devrait être dotée d'un TGP de 200W, ce qui représente une réduction de 8% de la puissance par rapport à la RTX 3070. La diapositive indique également la puissance de jeu moyenne qui est évaluée à 186 watts, soit 13,5 % de moins que la RTX 3070 et 22,5 % de moins que la RTX 3070 Ti. Il s'agit en fait de la même consommation d'énergie que la NVIDIA RTX 3060, alors que la carte devrait offrir des performances égales ou supérieures à celles de la RTX 3080 12 Go qui consommait entre 300 et 320 W. Il s'agit d'une augmentation massive de l'efficacité.



Dans la fuite GPU-z, on peut voir la carte graphique atteindre une fréquence de 2805 MHz, soit 330 MHz de plus que son horloge boost standard. Cela devrait permettre d'obtenir environ 33 TFLOPs de puissance de calcul, soit 3 TFLOPs de plus que la RTX 3080 12 Go. Le GPU a atteint une température de 70 °C tandis que la mémoire a atteint une température légèrement supérieure à 70°C, ce qui est correct pour le refroidisseur de la Founders Edition. Le GPU lui-même a consommé 170W d'énergie tandis que la consommation de la carte a atteint un maximum de 200W.







La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 devrait être lancée le 13 avril 2023. Les tests de la variante FE arriveront un jour plus tôt, suivis des tests AIC personnalisés le jour du lancement. La carte graphique sera vendue au prix de détail officiel de 599 Dollars, mais certains modèles personnalisés avec des overclocks d'usine et de meilleurs systèmes de refroidissement seront vendus à un prix légèrement supérieur.



