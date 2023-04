SilverStone présente le support de ventilateur externe FDP01 et le support de ventilateur de refroidissement VRM FDP02.



SilverStone Technology présente deux nouvelles solutions de refroidissement uniques et spécifiques - l'adaptateur de support de ventilateur externe FDP01 et le support de ventilateur de refroidissement VRM FDP02.







SilverStone FDP01







Le SilverStone FDP01 est un support de ventilateur de refroidissement VRM qui peut être installé sur le support de ventilateur arrière de 120mm ou 140mm du châssis qui est généralement situé près des E/S arrière et du refroidissement VRM de la carte mère. Le support supporte soit un ventilateur de 80 mm, soit deux ventilateurs de 60 mm. Grâce à ce support, les utilisateurs peuvent soit aspirer de l'air chaud, soit pousser de l'air directement dans le système de refroidissement VRM de la carte mère. Les ventilateurs ne sont pas inclus dans le support.



Caractéristiques



- Construction robuste tout en acier,

- Montage direct sur un ventilateur de 120 mm ou 140 mm,

- Supporte 1 ventilateur de 80 mm ou 2 ventilateurs de 60 mm



SilverStone FDP02







Le SilverStone FDP02 est un support d'adaptateur de ventilateur de refroidissement externe conçu pour être installé sur les emplacements PCI supplémentaires à l'arrière du châssis. Le FDP02 s'installe derrière la carte graphique, sous ses ports d'entrée/sortie. Le FDP02 occuperait trois emplacements PCI du châssis. Le châssis dispose donc d'au moins 7 emplacements PCI pour supporter le support de ventilateur ainsi que d'autres périphériques PCI, y compris la carte graphique. Le FDP02 vise à améliorer l'efficacité de l'échappement du système et à réduire efficacement la température des composants PCIe, des cartes mères, des chipsets et même du CPU. Le support de ventilateur externe FDP02 est livré avec un ventilateur de 120 mm non PWM qui tourne à 1500 tr/min à 12 V et qui est accompagné d'une grille de protection. Les utilisateurs peuvent remplacer le ventilateur de 120 mm par un autre ventilateur s'ils le souhaitent.



Caractéristiques



- Améliore l'efficacité globale de la dissipation thermique du système,

- Construction robuste tout en acier,

- Équipé d'un ventilateur de 120 mm et d'une grille de protection.



Prix :



SilverStone Technology fixe le prix de vente conseillé pour le FDP01 et le FDP02 à 19.99 Dollars et 29.99 Dollars, respectivement.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens ci-dessous :



- SilverStone FDP01 Support d'adaptateur pour ventilateur de refroidissement VRM : Cliquez ICI.

- SilverStone FDP02 Support d'adaptateur pour ventilateur de refroidissement externe : Cliquez ICI.



VORTEZ