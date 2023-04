SAMSUNG nous propose un nouvel écran PC : L'Odyssey G5 S27AG520PP.



Profitez de toutes les qualités du moniteur Samsung Odyssey G5 S27AG520PP et profitez d'un environnement gaming optimisé. Dalle IPS QHD de 27" avec FreeSync Premium, NVIGIA G-SYNC Compatible, 165 Hz et 1 ms de temps de réponse, cet écran HDR400 possède de sérieux arguments pour la victoire.



















Résolution WQHD & Dalle IPS



Plongez-vous dans un univers ultra-réaliste. Avec une densité de pixel 1,7 fois supérieure à celle de la Full HD, la résolution WQHD offre un niveau de détail exceptionnel. La dalle IPS préserve la vivacité et la clarté des couleurs tout en offrant un angle de vision de 178° pour une expérience visuelle réaliste.



DisplayHDR 400



Dévoilez toute la situation. DisplayHDR 400 offre plus de contraste, avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants pour vous aider à découvrir des ennemis ou des secrets cachés dans l’ombre. Même dans les scènes sombres, chaque détail brille avec clarté.



Taux de rafraîchissement & Temps de réponse ultra-rapides



Vivez les scènes à toute vitesse. Le taux de rafraîchissement de 165Hz élimine les lags pour une action ultra-fluide. Attaquez vos ennemis dès que vous les voyez avec un temps de réponse de 1ms et des images nettes.



Décalage d'affichage minimal



Prenez le contrôle de la victoire. Le décalage d'entrée incroyablement faible de 2 ms vous permet d'obtenir une précision de réponse jamais vue auparavant. L'action commence instantanément dès que vous allumez l'écran, sans pratiquement aucun délai entre vos périphériques et le jeu.



Compatible G-Sync et FreeSync Premium



La compatibilité G-Sync synchronise le GPU avec l'écran pour éliminer les hachures ainsi que les décalages et déchirures d'image. Les scènes de jeu rapides et complexes sont fluides grâce au AMD FreeSync Premium Pro, ce qui vous donne un avantage certain sur vos adversaires.



Ultra Wide Game View



Gardez un œil sur la victoire. Réglez votre écran au format 21:9 pour découvrir les zones cachées des scènes de jeu grâce à la Ultra Wide Game View. Pour les jeux de football, vous pouvez voir le terrain jusqu'aux poteaux de but. De plus, dans les jeux de conduite, bénéficiez d'une vue réaliste et complète de la route.



Design Ergonomique



Jouez pour la victoire. Odyssey G5 bénéficie d'un pied réglable en hauteur et un écran inclinable, orientable et pivotable jusqu’à 90° (mode portrait). Une ergonomie complète pour un confort de jeu optimal.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 429.90 euros.



SAMSUNG