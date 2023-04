HARDWARE ARCHIVE nous propose un match de GPU entre la RADEON HD4870 et la NVIDIA GTX280.



Direction 2008 pour opposer les deux cartes graphiques les plus performantes de cette année-là, La Nvidia Geforce GTX 280 et la ATI Radeon 4870 !



LA RADEON HD4870







La NVIDIA GTX280







Je refais un match difficile, car les deux ont de sérieux atouts !



Encore une fois, HARDWARE ARCHIVE nous fait une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir ces deux cartes graphiques.



Pour regarder la vidéo : Cliquez ICI.



Pour ce faire : Cliquez ICI.



HARDWARE ARCHIVE