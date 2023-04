L'annonce de NVIDIA concernant Counter-Strike 2 Reflex contient une GeForce RTX 4070 surprenante.



NVIDIA a confirmé que sa technologie Reflex, qui stimule les joueurs d'eSports, allait être intégrée à Counter-Strike 2. Cependant, les vantardises de la société graphique sur les améliorations Reflex ont pris un peu d'avance sur son calendrier de lancement de produits, fournissant la première reconnaissance officielle qu'une carte graphique de bureau GeForce RTX 4070 est sur le point d'être commercialisée.







Valve a travaillé en étroite collaboration avec NVIDIA pour ajouter la technologie Reflex à Counter-Strike 2. Il s'agit d'une technologie de réduction de la latence propre à NVIDIA, et comme la latence peut être le plus grand ennemi des joueurs d'eSports dans les titres rapides, elle convient parfaitement à Counter-Strike 2. En bref, Reflex a pour effet de réduire le phénomène indésirable du délai entre l'entrée de l'utilisateur (par exemple, un clic de souris) et l'action à l'écran (par exemple, un coup de feu).







Aujourd'hui, l'équipe de titans de l'industrie du jeu vidéo positionne Counter-Strike 2 avec Reflex comme le remplaçant du très populaire CS:GO (l'un des rares titres eSports populaires sans Reflex). Les informations officielles concernant l'intégration de Reflex dans Counter-Strike 2 révèlent que les cartes graphiques de la série GTX 900 (architecture Maxwell) de NVIDIA et les plus récentes seront en mesure d'utiliser cette technologie. En outre, ce sont les GPU d'ancienne génération qui bénéficieront le plus de cette technologie.







Dans une diapositive officielle de NVIDIA publiée par The Verge, vous pouvez voir l'impact de Reflex sur la latence de Counter-Strike 2 à travers plusieurs générations de GeForce. Nous avons déjà mentionné que cette technologie était la plus bénéfique pour les utilisateurs d'anciennes architectures de GPU (une exclusivité NVIDIA, malheureusement) et le graphique montre un grand coup de pouce pour la GTX 1060, un avantage significatif pour la RTX 3060, et un avantage toujours intéressant pour la RTX 4070 (et les joueurs avec des réflexes de chat).



Selon les dernières informations dont nous disposons, la NVIDIA GeForce RTX 4070 offrira des performances similaires à celles de la RTX 3080 pour un prix de 599 $ et une puissance d'environ 200 W. Si vous voulez une carte graphique Ada Lovelace avec 12 Go de VRAM ou plus, c'est aussi le meilleur choix pour votre budget. Avec la génération RTX 40, les cartes bas de gamme devront se contenter de 8 Go ou moins.



Il reste encore près d'une semaine avant que la RTX 4070 ne soit officialisée par NVIDIA et ses partenaires.



