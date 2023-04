Cartes mères AMD B665 pour stations de travail AM5 d'ASUS et ASRock en images.



Les partenaires d'AMD en matière de cartes mères semblent proposer des cartes mères AM5 B665 pour stations de travail grand public sur mesure à certains serveurs en nuage. L'un de ces serveurs en nuage est Hetzner, basé en Allemagne, et deux des cartes mères qu'il utilise ont été découvertes par Der8auer.







Premier aperçu des cartes mères AMD AM5 et B665 d'ASRock et d'ASUS pour stations de travail grand public



Nous savons qu'Intel dispose d'une gamme de stations de travail grand public basée sur le W680 qui prend en charge les deux CPU Xeon de la 12e génération d'Intel. Il y a aussi la toute nouvelle plateforme W790 qui sert maintenant le même segment de CPU. AMD a eu ses familles de stations de travail socketed et embedded pour les utilisateurs d'entrée de gamme et la plateforme la plus récente utilise le chipset B650/B650E avec Gigabyte et d'autres offrant une gamme d'options.



Carte mère ASUS Pro WS 665-ACE AM5 (Image Credits : Der8auer) :







Il semble que certains fournisseurs de cartes mères aient également pris des commandes personnalisées de la part de petits fournisseurs de cloud et de centres de données et aient fabriqué des cartes entièrement nouvelles qui utilisent le chipset B665. Il est très probable qu'il s'agisse d'un changement de marque du chipset B650, bien qu'il puisse y avoir quelques changements sous-jacents.



Carte mère ASRock Rack B665D4U-1L (Image Credits : Der8auer) :







Les deux cartes mères sont l'ASUS Pro WS 665-ACE et l'ASRock Rack B6654DU-1L. Ces cartes ne sont pas destinées au segment des bricoleurs et des commandes d'au moins 1000 unités doivent être passées avant qu'elles puissent être produites pour un client spécifique. Le point commun de ces cartes est qu'elles sont équipées d'un socket inversé, tourné à 90 degrés. Les emplacements DIMM DDR5 sont situés sur le dessus et le VRM est positionné vers le bas et non sur le côté. Les cartes mères sont équipées d'un minuscule dissipateur thermique VRM/PCH et disposent des E/S les plus nécessaires pour les stations de travail d'entrée de gamme.



Il est intéressant de noter que la raison pour laquelle le socket est inversé ne semble pas être l'intégrité du signal, ce qui est généralement le cas sur les cartes haut de gamme comme la EVGA Z790 Classified où l'overclocking de la DDR5 est prioritaire, mais plutôt pour des raisons de refroidissement.







l est dit que les refroidisseurs pour stations de travail, qui utilisent principalement un design passif, peuvent bénéficier d'un passage d'air plus long qui n'est possible que si vous le montez latéralement sur un socket inversé. Cela peut conduire à une baisse de température de 2 à 3°C. Le design est également utilisé pour réduire les coûts et vous pouvez constater que les deux cartes sont toujours équipées d'une LED DEBUG. Cela peut s'expliquer par la nécessité d'une telle fenêtre de diagnostic dans un environnement de station de travail, mais cela soulève également la question suivante : si ces cartes mères conçues dans un souci de rentabilité peuvent contenir une LED DEBUG, pourquoi les cartes mères grand public d'entrée de gamme n'en seraient-elles pas dotées ?



Une petite vidéo explicative : Cliquez ICI.



Enfin, en ce qui concerne le support des CPU, étant donné que les PC d'entrée de gamme pour les centres de données et les clouds doivent prendre en compte les coûts d'énergie, ces cartes mères ne supportent que les puces avec un TDP maximum de 90W. Ainsi, même si la carte supporte un CPU Ryzen 9 7950X de 170W, il ne fonctionnera qu'à 90W, ce qui signifie que les CPU Ryzen de 65W sont le choix idéal pour ces cartes mères, ce qui était également le cas avec les anciennes options AM4.



WCCFTECH