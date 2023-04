Lancement de LIAN LI UNI FAN AL V2 et STRIMER PLUS V2 12VHPWR.



LIAN LI relève la barre des produits RGB haute performance avec l'UNI FAN AL V2 et le STRIMER PLUS V2 12VHPWR. Le LIAN LI UNI FAN AL120 V2 mesure 28 mm d'épaisseur et offre désormais une augmentation de 20 % de la performance du flux d'air par rapport au V1. Le V2 comprend un câble de module d'alimentation unique qui s'insère dans le cadre, un nouveau câble d'extension pour relier jusqu'à 6 UNI FAN à un seul port de contrôleur, et des clés de verrouillage amovibles pour une meilleure compatibilité avec les raccords de radiateurs. De nouvelles bandes lumineuses ARGB ont été ajoutées à chaque coin, à l'avant et à l'arrière du ventilateur. L'UNI FAN AL V2 est disponible en 120mm et 140mm, en noir ou en blanc.







Le LIAN LI STRIMER PLUS V2 12VHPWR comprend un connecteur mâle 12VHPWR de conception spéciale pour renforcer la connexion avec le GPU. Il est disponible en 12+4 broches à 12+4 broches (12 guides de lumière), 12+4 broches à 12+4 broches (8 guides de lumière), et 12+4 broches à 3x8 broches (8 guides de lumière), et est compatible avec le contrôleur STRIMER L-Connect 3 (inclus avec le STRIMER PLUS V2 à 24 broches).



LIAN LI UNI FAN AL V2



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



L'UNI FAN AL V2 présente un éclairage d'angle visible de l'avant, de l'arrière et des côtés du ventilateur. Grâce au logiciel d'éclairage L-Connect 3 de LIAN LI, chaque coin et chaque LED de bord de pale peuvent être contrôlés individuellement pour des combinaisons d'éclairage illimitées. En plus d'une esthétique améliorée, l'AL V2 se caractérise également par des performances accrues grâce à un cadre plus épais de 28 mm. La somme de l'épaisseur du cadre et de la capacité à atteindre des vitesses de 2000RPM équivaut à une amélioration de 20% de la performance du flux d'air par rapport au V1.



Comme l'UNI FAN SL V2, l'AL V2 permet de relier 2 groupes de ventilateurs (jusqu'à 6 ventilateurs maximum) à un seul port de contrôleur en utilisant seulement 2 câbles. Le premier câble relie les deux clusters, et le second est un câble unique cluster-contrôleur qui gère à la fois le RGB et le PWM. Auparavant, avec la V1, 4 clusters devaient être connectés à 4 ports, la V2 réduit les 4 clusters à seulement 2 ports. Parmi les autres améliorations, citons la refonte du système d'emboîtement UNI FAN, qui devient amovible. En rendant l'emboîtement amovible, le dernier ventilateur à l'extrémité de la grappe offre un aspect plus lisse et une meilleure compatibilité avec les radiateurs.



LIAN LI STRIMER PLUS V2 12VHPWR



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les nouveaux câbles STRIMER PLUS V2 12VHPWR sont équipés d'un connecteur mâle 12VHPWR au niveau du GPU. Le connecteur suit le standard ATX 3.0 d'un 12+4 broches avec des améliorations à son design original pour fournir une connexion plus forte au GPU, et utilise des matériaux pour assurer la durabilité du connecteur. Construit avec des fils de 16AWG pour fournir jusqu'à 600W, le câble STRIMER PLUS V2 12VHPWR peut supporter des températures plus élevées et des courbures plus prononcées même lorsqu'il est proche du connecteur. Pour une tolérance de pliage accrue, une partie du boîtier du connecteur peut être retirée pour permettre aux câbles d'extension de se plier encore plus près du connecteur et améliorer la compatibilité des grands GPU avec les boîtiers PC étroits.



Pour les alimentations ATX 3.0, il existe deux options STRIMER qui sont construites avec une connexion femelle 12VHPWR à l'extrémité du câble de l'alimentation. La première dispose d'un plus grand nombre de LEDS avec 12 guides de lumière et peut être connectée à un contrôleur STRIMER L-Connect 3 existant dans l'emplacement 3x8 broches pour une compatibilité instantanée. La seconde option est plus fine avec 8 guides de lumière et est compatible avec l'emplacement 2x8 broches du contrôleur STRIMER L-Connect 3 existant. Pour les anciennes alimentations sans 12VHPWR, les utilisateurs peuvent opter pour le STRIMER PLUS V2 12VHPWR 12+4pin à 3x8pin. Cela permet de connecter directement le STRIMER PLUS V2 aux GPU modernes. Doté de 8 guides de lumière, le STRIMER PLUS V2 12VHPWR 12+4pin à 3x8pin est compatible avec l'emplacement 2x8pin du contrôleur STRIMER L-Connect 3 existant.



Disponibilité et Prix



L'UNI FAN AL V2 et le STRIMER PLUS V2 12VHPWR sont disponibles en précommande à partir du 6 avril 2023. Disponible en précommande chez Overclockers UK.



- UNI FAN AL V2 120 Black (Single Fan) : 29.90 euros.

- UNI FAN AL V2 120 Black (Triple ventilateur avec contrôleur) : 89.90 euros.

- UNI FAN AL V2 140 Noir (Ventilateur simple) : 31.90 euros.

- UNI FAN AL V2 120 Blanc (Ventilateur simple) : 28.90 euros.

- UNI FAN AL V2 120 Blanc (Triple ventilateur avec contrôleur) : 89.90 euros.

- UNI FAN AL V2 140 Blanc (Ventilateur simple) : 31.99 euros.

- STRIMER PLUS V2 12VHPWR 12 Guides de lumière (12+4pin à 12+4pin) : 59.90 euros.

- STRIMER PLUS V2 12VHPWR 8 Guides de lumière (12+4pin à 12+4pin) : 49.90 euros.

- STRIMER PLUS V2 12VHPWR 8 Guides de lumière (12+4pin à 3x8pin) : 49.90 euros.



