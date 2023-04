ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le TUF Gaming VG30VQL1A.



Le TUF Gaming VG30VQL1A est un moniteur gaming incurvé WFHD (2560 x 1080) 1500R de 29,5 pouces avec un taux de rafraîchissement ultra rapide de 200 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MPRT) pour un jeu extrêmement immersif. Il est doté de la technologie exclusive ELMB (Extreme Low Motion Blur) et d'AMD FreeSync™ Premium pour éliminer les effets de traînée et les déchirements d’image. Il présente en outre la technologie High Dynamic Range, prenant en charge le format HDR10 et couvrant 127 % de la gamme de couleurs sRGB pour un excellent contraste et un rendu réaliste.



















FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 200 HZ ET TEMPS DE RÉPONSE (MPRT) DE 1 MS



Le TUF Gaming VG30VQL1A offre des graphismes à couper le souffle quel que soit l'angle, grâce à sa courbure 1500R qui garantit que chaque point de vue est à équidistance de votre regard. Avec une fréquence de rafraîchissement étonnante de 200 Hz, dites au revoir aux actions floues et gagnez l'avantage lors des FPS, des jeux de course, de stratégie en temps réel et des jeux de sport. Ce taux de rafraîchissement ultra-rapide vous permet de jouer avec le plus haut niveau de graphisme et de réagir instantanément à ce qui apparaît à l'écran.



ADAPTIVE-SYNC



La technologie AMD FreeSync Premium, prise en charge par les ports DP et HDMI, offre des taux de rafraîchissement variables pour une faible latence, sans saccade ni déchirure pendant que vous jouez.



Technologie HDR



Le TUF Gaming VG30VQL1A est équipé de la technologie HDR pour offrir des couleurs plus vives et des niveaux de contraste plus élevés que les moniteurs traditionnels.



Extreme Low Motion Blur (ELMB)



La technologie Extreme Low Motion Blur (ELMB) fournit un temps de réponse de 1 ms (MPRT) qui contribue à éliminer les effets de traînée et de flou cinétique. Elle accentue la précision d'affichage des objets en mouvement afin que le gameplay soit plus fluide et réactif.



Variable Overdrive



La technologie intégrée ASUS Variable Overdrive permet à l'écran de modifier dynamiquement son paramètre d'overdrive en fonction des fluctuations de la fréquence d'images, garantissant ainsi des résultats optimaux pour tous les jeux. Vous choisissez l'intensité de l'effet global que vous souhaitez obtenir, puis vous laissez le moniteur s'en charger.



Contrôles intuitifs



ASUS DisplayWidget Lite est un utilitaire qui vous aide à régler facilement les paramètres de votre moniteur ou configurer certaines fonctionnalités ASUS telles que Shadow Boost, ASUS GameVisual, etc.



Shadow Boost



La technologie Shadow Boost éclaircit les zones sombres de votre univers de jeu sans surexposer les zones plus claires. Elle améliore l'affichage tout en facilitant le repérage de vos ennemis dissimulés à travers la map.



GamePlus



Ce moniteur intègre la fonction exclusive ASUS GamePlus, un raccourci qui vous permet de bénéficier d'améliorations directement dans vos jeux et ainsi de jouer à votre plein potentiel. Cette fonction a été développée avec la participation de pro-gamers, leur permettant de pratiquer et améliorer leurs talents.



GameVisual



La technologie GameVisual propose sept modes prédéfinis pour optimiser le visuel de chaque contenu multimédia. Cette fonctionnalité unique est aisément accessible grâce à un raccourci ou dans le menu à l'écran.



Technologie Flicker-Free



La technologie Flicker-Free réduit les scintillements afin d'atténuer les risques de fatigue oculaire et d’améliorer votre confort visuel lorsque vous êtes embarqué sur une longue partie.



LOW BLUE LIGHT



La technologie ASUS Low Blue Light réduit la quantité de lumière bleue potentiellement nocive pouvant être produite par l'écran. Quatre paramétrages de filtres sont disponibles pour contrôler le niveau de réduction de la lumière bleue.



Options de branchement multiples



La multitude d’options de connectivité, dont deux HDMI 2.0 et DisplayPort™ 1.2, garantit une compatibilité avec une large variété de sources en entrée.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 399.99 euros.



