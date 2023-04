Team Group lance des mémoires DDR5 overclocking avec des kits de 24 et 48 Go.



Team Group, marque de mémoire de premier plan, a annoncé que sa marque de jeux T-FORCE et sa marque de créateurs T-CREATE lanceront des modules de mémoire d'overclocking DDR5 non binaires d'une capacité de 24 Go et 48 Go. La société a travaillé en étroite collaboration avec les principaux fabricants de cartes mères afin d'achever les tests de compatibilité avec les cartes mères Intel des séries 700 et 600 en ce qui concerne la fréquence et les capacités des modules. Les modules ne prendront pas seulement en charge XMP 3.0, mais seront également disponibles en différentes fréquences de 6 000 MHz et plus, ce qui en fait les modules de mémoire DDR5 à haute capacité non binaires les plus rapides disponibles sur le marché. Avec une compatibilité, une capacité et une vitesse excellentes, ils constituent les mises à niveau de RAM parfaites pour les joueurs et les créateurs.







T-FORCE LAB s'engage à fournir aux joueurs des produits à la fois performants et hautement compatibles, avec le T-FORCE DELTA RGB DDR5 en tête, en lançant des kits de 48 Go (2x 24 Go) à double canal dans les variantes 6 000 MHz, 6 400 MHz, 6 800 MHz, 7 200 MHz, 7 600 MHz et 8 000 MHz. Ils permettent même aux cartes mères dotées de seulement deux emplacements de mémoire d'exploiter la puissance des capacités massives et d'offrir une expérience de jeu de niveau supérieur. Le dernier kit 2x24GB dual-channel de T-FORCE supporte Intel XMP 3.0, permettant aux joueurs de profiter de l'expérience fluide que la mémoire haute capacité apporte à la performance du système en activant simplement l'overclocking XMP 3.0 dans le BIOS.















La mémoire de bureau T-CREATE EXPERT DDR5 est conçue pour tous les types de professionnels créatifs. Déjà disponible en kits double canal de 64 Go (2x 32 Go) fonctionnant à 6 000 MHz et 6 400 MHz, la mémoire T-CREATE EXPERT DDR5 sera désormais également proposée dans une variante à 6 800 MHz, dans un nouveau kit double canal de 96 Go (2x48 Go) avec toutes les fréquences mentionnées, et dans un tout nouveau kit de quatre modules de 96 Go (4x 24 Go) avec des vitesses de 6 000 MHz et 6 4 000 MHz. Sa stabilité, sa grande capacité et ses performances étonnantes lui permettent de gérer facilement l'édition d'images ultra-haute définition, les logiciels graphiques 3D professionnels, ainsi que des opérations et des calculs complexes, permettant ainsi aux créateurs d'exprimer leur créativité à leur guise.







Team Group continue d'atteindre de nouveaux sommets dans l'industrie avec sa technologie de pointe et de fournir aux overclockers hardcore et aux créateurs professionnels la vitesse extrême apportée par la nouvelle génération de mémoire de grande capacité. Les modules de mémoire de 24 Go/48 Go de T-FORCE et T-CREATE seront disponibles dans le monde entier au début du mois de mai 2023. Restez à l'écoute des dernières nouvelles sur le site officiel du groupe Team et sur les canaux de médias sociaux.



