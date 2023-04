Thrustmaster dévoile un nouveau volant Ferrari SF1000 Direct Drive ultra-premium, qui sera lancé cet été.



Thrustmaster a le plaisir de dévoiler un tout nouveau bundle, comprenant une base de roue de course et une jante arborant fièrement les couleurs de la Scuderia Ferrari : T818 Ferrari SF1000 Simulator. Ferrari a profité du lancement de la saison 2023 des Ferrari Esports Series pour annoncer le nouveau produit phare de la gamme racing de Thrustmaster. Composé de la toute dernière base de volant de course à entraînement direct - T818 -, de la jante emblématique Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition et d'un système de montage polyvalent pour les bureaux, les tables ou les cockpits, ce bundle de l'équipe de rêve offre des performances de calibre esports à couper le souffle.















Le T818, avec ses nouvelles plaques métalliques Rosso Corsa et son élégant logo Scuderia Ferrari, fournit 10 N⋅m de couple constant pour un retour de force fluide, puissant et turbocompressé grâce à la technologie d'entraînement direct. Les nombreuses options de configuration permettent aux pilotes les plus expérimentés de courir avec une puissance véritablement non filtrée - ce qui leur permet de ressentir tous les effets transmis par le jeu tels qu'ils ont été conçus pour être ressentis, pour un contrôle absolu de leur véhicule.







Avec jusqu'à 69 informations disponibles via son écran de 4,3 pouces / 109 mm, 25 boutons (dont 7 encodeurs) et une façade centrale 100 % en fibre de carbone, la jante Ferrari SF1000 n'a vraiment plus besoin d'être présentée. Réplique à l'échelle 1:1 de la roue de la voiture de course monoplace SF1000, c'est une légende dans le monde de la simulation de course.







Le simulateur T818 Ferrari SF1000 - un produit Ferrari sous licence officielle, compatible avec le PC et avec 100% de l'écosystème de course de Thrustmaster - a été conçu pour répondre aux besoins des meilleurs pilotes de course et pour séduire les tifosi les plus exigeants.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Les précommandes seront lancées en date du 15 mai 2023. Le lancement aura lieu en date du 14 juin 2023. Le prix sera de : 1 099.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP