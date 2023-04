HARDWARE ARCHIVE nous propose une nouvelle vidéo, cette fois-ci nous "PARLONS - HARDWARE".



Après le Nvidia DLSS 3.0 AMD riposte avec le FSR 3 !



On revoit les bases et je fais donc le point sur les différences entre les technologies d'upscaling et les nouveautés apportées avec les versions 3 !







Pour regarder la vidéo : Cliquez ICI.



Comme toujours, n'oubliez pas que vous pouvez également présenter vos anciens setup (Jusqu'à l'année 2010), pour ce faire : Cliquez ICI.



HARDWARE ARCHIVE