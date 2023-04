TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau processeur : L'AMD Ryzen 7 7800X3D.







Dans cet article, nous testons le nouveau Ryzen 7 7800X3D d'AMD, qui est le dernier monstre de jeu de la société basé sur la technologie 3D Vertical Cache. Il est doté d'un CCD Zen 4 à 8 cœurs avec des fréquences élevées, et devrait être en mesure de fournir une amélioration générationnelle des performances de jeu, permettant à AMD de surpasser même les plus rapides des processeurs Core Raptor Lake de 13e génération d'Intel dans le domaine du jeu. Pour la majorité des joueurs et des athlètes d'e-sport qui ne sont pas très portés sur les charges de travail "gaming++" telles que le streaming, le traitement vidéo lourd et les médias sociaux en direct, et qui ont juste besoin d'un processeur pour les jeux AAA à la résolution maximale, avec les cartes graphiques les plus rapides disponibles, le 7800X3D est censé être leur chevalier en armure étincelante.



De quoi s'agit-il exactement ? Le Ryzen 7 7800X3D dont il est question ici est un processeur Socket AM5 à 8 cœurs et 16 threads basé sur la même microarchitecture Zen 4 que celle avec laquelle la société a lancé sa gamme de processeurs de bureau Ryzen 7000, mais doté de la technologie 3D Vertical Cache qui a eu un impact transformateur sur les performances de jeu dans la précédente génération de Ryzen 7 5800X3D. AMD a découvert qu'une grande mémoire cache améliorait considérablement les performances des jeux et réduisait les allers-retours vers la mémoire principale. Il a donc innové en créant un silicium supplémentaire doté d'un cache SRAM rapide de 64 Mo, empilé sur le CCD (matrice complexe du cœur du CPU) et contigu au cache L3 de 32 Mo sur la puce. Les cœurs de l'unité centrale et les logiciels disposent d'une mémoire cache L3 unique de 96 Mo.







AMD a sorti le Ryzen 7 5800X3D à peu près au moment où sa série Ryzen 5000 Zen 3 a été battue par le Core Alder Lake 12e génération d'Intel. Le 5800X3D a battu le Core i9-12900K le plus rapide dans les jeux, obligeant Intel à se précipiter sur les puces Special Edition à disponibilité limitée, telles que le i9-12900KS, qui atteignent le niveau du 5800X3D, mais avec l'énorme puissance nécessaire pour maintenir un boost de 5,00 GHz tous cœurs confondus pour les huit cœurs P du processeur. En 2023, le 7800X3D veut à nouveau damer le pion à Intel sur le marché des processeurs de jeu haut de gamme, en visant le Core i9-13900K.



Les jeux n'ont pas besoin de plus de huit cœurs de haute performance, et même Intel est d'accord avec cette notion. C'est pourquoi le 5800X3D a dominé le i9-12900K malgré l'absence de cœurs E. Le i9-13900K à 24 cœurs d'Intel n'est livré qu'avec huit cœurs P, qui gèrent les charges de travail liées aux jeux. Si les cœurs E peuvent tirer parti du budget énergétique du processeur, ils peuvent prendre en charge les tâches d'arrière-plan. Intel travaille avec les développeurs de jeux pour optimiser l'architecture hybride et tirer parti des E-cores au niveau du moteur de jeu, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré de jeu qui le fasse de la manière dont Intel l'entend. En outre, l'utilisation des clusters de cœurs E se traduirait par une réduction du budget énergétique et de la résidence des cœurs P.



La critique la plus virulente à l'encontre du 5800X3D a été que, puisqu'il n'a que huit cœurs, il n'est pas à la hauteur des processeurs concurrents d'Intel qui ont en plus des cœurs E, dans les charges de travail de productivité multithreadées. AMD ne veut pas qu'Intel s'en tire avec le même argument cette fois-ci, et a lancé le mois dernier les 7950X3D et 7900X3D à 16 et 12 cœurs, qui utilisent le 3D Vertical Cache sur l'un des deux CCD, tandis que l'autre est un CCD Zen 4 ordinaire avec seulement 32 Mo de cache on-die. Pour les charges de travail de productivité non liées au jeu et multithread, vous bénéficiez pleinement du nombre élevé de cœurs, et nos tests ont montré que le 7950X3D se présentait comme un concurrent solide de l'i9-13900K. En tant que processeur à double CCD, il présente toutefois quelques inconvénients, le plus important étant de s'assurer que les charges de travail liées aux jeux résident sur le CCD doté du cache vertical 3D, et qu'il n'y a pas d'erreur de programmation sur l'autre CCD. AMD a mis en place plusieurs mécanismes logiciels pour s'assurer que les 7950X3D et 7900X3D fonctionnent comme prévu. Comme vous le verrez tout au long de cet article, il n'y a pas de problème avec le 7800X3D, car tous ses cœurs de processeur sont localisés sur un seul CCD avec 96 Mo de cache L3.



L'un des inconvénients connus de la conception des UGS à cache vertical 3D est qu'AMD a ajusté la puissance, les températures et la fréquence. Le cache vertical 3D lui-même fonctionne à la même fréquence que les cœurs du processeur, il ne peut donc être stable que jusqu'à une certaine fréquence. AMD a fixé la fréquence maximale du 7800X3D à 5,00 GHz. Les possibilités d'overclocking sont beaucoup trop limitées par rapport au 7700X. La température maximale de la jonction T est abaissée, ce qui signifie que l'algorithme de boosting du processeur dispose d'une marge de manœuvre thermique plus étroite pour maintenir les fréquences de boost. Le TDP, cependant, est légèrement plus élevé à 120 W, contre 105 W pour le 7700X. La fréquence de 5,00 GHz signifie que le 7800X3D s'appuie fortement sur la fonction 3D Vertical Cache pour atteindre ses objectifs de performance dans les jeux, tandis que les charges de travail non liées aux jeux, qui ne sont pas gourmandes en mémoire, pourraient en fait fonctionner plus rapidement sur le 7700X, qui peut booster jusqu'à 5,40 GHz et dispose d'une limite thermique plus élevée.



Le Ryzen 7 7800X3D examiné aujourd'hui coûte la coquette somme de 450 $, ce qui le place au-dessus non seulement du Core i7-13700K, mais aussi de deux SKU à 12 cœurs d'AMD, à savoir le 7900X et le 7900. Il reste toutefois nettement inférieur au i9-13900K à 580 $ et au 7950X3D à 750 $. En contrepartie, AMD promet que le 7800X3D sera le processeur le plus rapide pour permettre aux joueurs d'exploiter au maximum leurs jeux et de l'associer aux cartes graphiques les plus rapides du marché.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP