NVIDIA compare la GeForce RTX 4070 à la RTX 3060 et à la GTX 1060 dans le benchmark de latence de Counter Strike 2 Reflex.



NVIDIA a comparé les performances de latence réflexe de son prochain GeForce RTX 4070 avec les anciens GPU RTX 3060 et GTX 1060 dans Counter-Strike 2.







Les benchmarks de latence de NVIDIA Counter Strike 2 montrent que la GeForce RTX 4070 non encore commercialisée est comparée à une RTX 3060



Comme l'a repéré The Verge, NVIDIA apporte à Counter-Strike 2 sa technologie Reflex qui permet de réduire la latence dans une large gamme de jeux, en particulier les titres eSports. Annoncé il y a quelques jours, Counter-Strike 2 de Valve a pris l'Internet d'assaut, dévoilant de nouvelles techniques innovantes telles que la fumée dynamique et la réactivité en dessous dutick que les joueurs de l'emblématique jeu de tir FPS vont expérimenter lors de son lancement.







Le jeu étant axé sur la réactivité, des technologies telles que Reflex de NVIDIA sont indispensables et NVIDIA a partagé de nouveaux benchmarks de latence montrant comment sa technologie contribue à améliorer l'expérience de jeu dans Counter-Strike 2. Nous avons constaté des améliorations allant de 20 % à 70 % lorsque le mode Reflex est activé.



Ce qui est intéressant, c'est que le mode Reflex donne des résultats bien meilleurs sur les GPU plus anciens. Par exemple, avec une RTX 4070, vous obtenez une réduction de 20 % (8 ms contre 10 ms), mais en passant à un GPU plus ancien comme la RTX 3060, vous pouvez obtenir jusqu'à 32 % de réduction (11 ms contre 16 ms). Même la GTX 1060 est utilisée dans les comparaisons et montre une réduction énorme de 35 % (17 ms contre 26 ms).



Benchmarks Counter-Strike 2 Reflex Mode (via NVIDIA) :



- RTX 4070 : 8 ms (On) / 10 ms (Off) (-20%),

- RTX 3060 : 11 ms (On) / 16 ms (Off) (-31%),

- GTX 1060 : 26 ms (On) / 17 ms (Off) (-35%).







Cela montre à quel point la technologie Reflex de NVIDIA est importante dans des jeux tels que Counter Strike 2. Ce qui est encore plus important, c'est la comparaison qui a été faite ici. NVIDIA n'utilise pas seulement une carte graphique inédite comme la GeForce RTX 4070, mais la compare à des cartes de différents niveaux comme la RTX 3060 et la GTX 1060.



Il est possible que NVIDIA ait fait cette comparaison parce que la RTX 4060 n'existe pas encore et que les RTX 3060 / GTX 1060 sont les GPU les plus populaires sur le marché, de sorte qu'ils avaient besoin de quelque chose de la série 40 pour comparer avec ces deux-là. La RTX 3060 est actuellement le GPU le plus populaire sur Steam.



Caractéristiques de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070



La NVIDIA GeForce RTX 4070 devrait être équipé du cœur de GPU AD104-250/251. Le GPU comprendra 5888 cœurs CUDA et 12 Go de VRAM GDDR6X cadencés à 21 Gbps, portant la bande passante à 504 Go/s (une augmentation de 12,5 % par rapport à la RTX 3070). Le GPU dispose d'un cache L2 de 36 Mo, soit 9 fois plus que le GPU GA104 de la RTX 3070.



La carte graphique devrait être dotée d'un TGP de 200W, ce qui représente une réduction de 8% de la consommation d'énergie par rapport à la RTX 3070. La diapositive indique également la puissance de jeu moyenne qui est évaluée à 186 Watts, soit 13,5 % de moins que la RTX 3070 et 22,5 % de moins que la RTX 3070 Ti. Il s'agit en fait de la même consommation d'énergie que la NVIDIA RTX 3060, alors que la carte devrait offrir des performances égales ou supérieures à celles de la RTX 3080 12 Go qui consommait entre 300 et 320 W. Il s'agit d'une augmentation considérable de l'efficacité.







La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 devrait être lancée le 13 avril. Les tests de la variante FE arriveront un jour plus tôt, suivis des tests AIC personnalisés le jour du lancement. La carte graphique sera vendue au prix de détail officiel de 599 $ US, mais certains modèles personnalisés avec des overclocks d'usine et de meilleurs systèmes de refroidissement seront vendus à un prix légèrement supérieur.



