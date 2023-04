Dell présente le casque de jeu sans fil bi-mode Alienware AW720H.



Dell a annoncé le lancement du casque de jeu sans fil bi-mode Alienware AW720H le 6 avril 2023, sous sa célèbre marque de jeux, Alienware. Le prix de vente direct est d'environ 149 dollars (taxes et frais de port inclus).



















L'Alienware AW720H est un casque sans fil compatible Dolby Atmos conçu pour un confort durable. Il est doté d'un bandeau d'environ 45 mm de large avec une suspension coulissante pour assurer un bon maintien. Le casque est également équipé d'oreillettes spacieuses et d'un rembourrage en mousse à mémoire de forme douce et respirante.



En termes de fonctionnalités, l'AW720H utilise un haut-parleur certifié haute résolution de 40 mm prenant en charge une large gamme de fréquences et comprend un microphone à perche rétractable avec des capacités de réduction du bruit de l'IA. Lorsqu'il est connecté à un dongle sans fil de 2,5 GHz, des commandes tactiles sont disponibles pour le réglage du volume, la mise en sourdine du microphone et les commandes marche/arrêt.



Le casque peut être connecté sans fil ou via une connexion filaire (prise jack 3,5 mm). Ses dimensions sont de 18,391 cm en largeur, 11,167 cm en profondeur et 21,439 cm en hauteur, pour un poids de 348 g. L'autonomie de la batterie est de 30 heures. Le produit est accompagné d'un adaptateur USB-A vers USB-C et d'un dongle USB-C.



THE GURU3D