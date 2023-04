Les nouveaux disques durs Star Wars de Seagate permettent aux fans de choisir leur côté de la Force.



La dernière gamme de disques durs à état solide (SSD) de Seagate, inspirée des personnages emblématiques de la galaxie Star Wars, permet aux fans de représenter leur allégeance grâce à des plaques frontales interchangeables en l'honneur d'Obi-Wan Kenobi, de Dark Vador et de Luke Skywalker.







Ces disques SSD FireCuda NVMe en édition spéciale, sous licence officielle de Lucasfilm, présentent trois designs emblématiques de sabre laser construits sur des plaques frontales de dissipateur thermique interchangeables, de sorte que les joueurs peuvent choisir un design inspiré par les Jedi ou les Sith qui correspond à leur collection à tout moment.



Le mécanisme de chargement unique qui fixe les plaques interchangeables au SSD et au dissipateur thermique a été conçu et développé par EKWB, tandis que le dissipateur thermique passif intégré minimise l'étranglement thermique et maintient des performances optimales pendant de longues périodes. Le disque comprend également un éclairage LED RVB personnalisable qui brille à travers la plaque frontale pour apporter une atmosphère de galaxie aux postes de combat.



Avec une capacité pouvant atteindre 2 To et des vitesses de lecture séquentielle de 7 300 Mo/s, le disque permet aux joueurs d'exploiter toute la puissance de la norme PCIe Gen 4 pour dominer les jeux et les applications de nouvelle génération. Offrant un taux d'endurance élevé allant jusqu'à 2 550 octets écrits au total (TBW), le disque de l'édition spéciale inclut la garantie limitée de cinq ans de Seagate et trois ans de services de récupération de données Rescue pour une tranquillité d'esprit lorsque les fans choisissent leur destin de joueur du côté lumineux ou du côté obscur.



Disponibilité et Prix



Le FireCuda PCIE Gen 4 NVMe SSD Special Edition Lightsaber Collection est désormais disponible au prix de départ de 184.99 Dollars pour 1 To et de 289.99 Dollars pour 2 To. Découvrez la puissance de la Force avec ces SSD élégants et performants.



