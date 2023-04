Alphacool dévoile les blocs Eisblock Full-coverage pour diverses RTX 4070 Ti et RX 7900 XTX.



Plus de performances pour les GPU RTX 4070Ti et RX 7900XTX ! Alphacool élargit sa gamme de solutions actives de refroidissement à eau pour les cartes graphiques NVIDIA RTX 4070Ti et AMD RX 7900XTX avec le nouveau refroidisseur innovant Eisblock Aurora.



Grâce à la structure particulièrement filigrane des ailettes, la surface de refroidissement a été élargie et permet un très bon écoulement de l'eau. La plaque de buses avec un nouveau flux d'entrée distribue parfaitement l'eau sur les ailettes de refroidissement. Cela permet de dissiper efficacement l'énorme chaleur générée par la nouvelle génération de cartes graphiques avec le refroidisseur. Le chromage intégral de la base en cuivre offre non seulement une protection durable contre les acides, les rayures et les dommages, mais permet également d'obtenir une belle homogénéité et une brillance particulière.







En plus des améliorations techniques, l'Eisblock a subi une cure de jouvence : Le design Aurora est visuellement calme et simple, puisqu'un seul joint torique fait le tour de l'ensemble du refroidisseur. De plus, la construction (design) des ailettes de refroidissement et de la plaque de jet garantit une apparence claire. L'éclairage avec des LED RGB adressables numériquement se répand uniformément dans tout le refroidisseur grâce au chromage.



Les refroidisseurs d'eau Eisblock Aurora pour NVIDIA RTX 4070 Ti Ventus, NVIDIA RTX 4070Ti TUF Gaming et NVIDIA RTX 4070Ti Eagle OC ainsi que pour AMD RX 7900XTX Red Devil sont dès à présent disponibles en pré-commande dans la boutique en ligne Alphacool.



Caractéristiques



- La plaque de jet modifiée assure une distribution optimale de l'eau sur les ailettes de refroidissement.

- La structure optimisée des ailettes permet un très bon écoulement de l'eau et une augmentation de la surface de refroidissement.

- Refroidisseur en cuivre chromé.

- Design calme et simple avec éclairage numérique aRGB.



Compatibilité Eisblock Aurora GeForce RTX 4070Ti Eagle OC :



- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Eagle 12G,

- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Eagle OC 12G,

- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12G.



Compatibilité Eisblock Aurora GeForce RTX 4070Ti TUF Gaming :



- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti,

- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti OC.



Compatibilité Eisblock Aurora RTX 4070Ti Ventus :



- MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X 12G,

- MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X 12G OC.



Compatibilité Eisblock Aurora RX 7900XTX Red Devil :



- PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil,

- PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil Limited Edition.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP