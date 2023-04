ASRock lance la Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24 Go OC.



ASRock, le premier fabricant mondial de cartes mères, de cartes graphiques et de mini-PC, annonce aujourd'hui sa première carte graphique blanche, l'ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24 GB OC. Cette carte graphique est équipée du GPU haut de gamme AMD Radeon RX 7900 XTX et dispose de 24 Go de mémoire GDDR6, ainsi que des dernières technologies d'ASRock. Avec des performances exceptionnelles et une esthétique blanche exquise, cette carte graphique est parfaite pour les hardcore gamers et les créateurs professionnels qui cherchent à construire un PC performant et de couleur blanche.







La nouvelle carte graphique est construite sur l'architecture révolutionnaire AMD RDNA 3 avec la technologie chiplet. L'architecture AMD RDNA 3 offre jusqu'à 54 % de performances supplémentaires par watt par rapport à l'architecture AMD RDNA 2, dispose de l'interconnexion la plus rapide au monde reliant les chiplets du système graphique et du système de mémoire à 5,3 To/s, et offre jusqu'à 96 nouvelles unités de calcul unifiées et la technologie AMD Infinity Cache de deuxième génération. Elle offre également des performances AI accrues et des unités de calcul architecturées avec la technologie de ray tracing de deuxième génération qui offre des performances architecturales de ray tracing plus élevées dans certains titres par rapport à une carte graphique AMD de génération précédente avec l'architecture AMD RDNA 2.







La surface de la carte graphique est recouverte d'un revêtement blanc nacré qui offre une expérience visuelle et tactile exceptionnelle. Le cadre métallique et la plaque arrière sont également recouverts du même traitement, ce qui permet d'unifier les couleurs et l'expérience sur l'ensemble du produit. Avec son esthétique frappante, la carte graphique est sûre de devenir le point focal de tout PC à thème blanc.







De plus, la carte graphique ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24 Go OC dispose de plusieurs fonctionnalités exclusives telles que les trois ventilateurs Striped Ring et le Heatpipe Ultra-fit pour une meilleure efficacité de refroidissement, un châssis et une plaque arrière en métal pour une construction plus solide, la technologie Polychrome SYNC pour des effets lumineux ARGB personnalisables, et le Dual BIOS pour que les utilisateurs puissent choisir leurs paramètres VBIOS préférés.







Avec toutes ces spécifications et caractéristiques exclusives, la carte graphique ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24 Go OC est sans aucun doute un choix de premier ordre pour les utilisateurs puissants qui souhaitent créer un PC performant à la couleur blanche.



Pour plus d'informations sur la Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC, rendez-vous sur le site d'ASRock.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP