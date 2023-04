Le CPU AMD Ryzen 7 7800X3D affiche des performances de jeu et une efficacité absolues par rapport à l'Intel 13900K, avec une consommation d'à peine 50 W dans les jeux.



Le CPU AMD Ryzen 7 7800X3D ne consomme que 50 W en moyenne dans les jeux, tout en offrant des performances supérieures à celles de l'Intel 13900K



Les médias spécialisés ont publié leurs critiques de l'AMD Ryzen 7 7800X3D, la puce que la plupart des joueurs attendaient avec impatience car elle offre le meilleur rapport qualité-prix à seulement 449 $ US, tandis que les performances de jeu sont censées être plus rapides que celles du 13900K. Aujourd'hui, le verdict final est tombé et le vaisseau amiral Raptor Lake d'Intel est clairement surclassé à un prix bien inférieur et avec une consommation d'énergie bien plus faible.







Le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D sera le véritable successeur du Ryzen 7 5800X3D, qui a été une puce de jeu très prisée depuis son lancement dans le commerce. Ce processeur sera le choix idéal pour les joueurs avec 8 cœurs, 16 threads et les mêmes 104 Mo de cache (32 Mo CCD, 64 Mo V-Cache + 8 Mo L2). Le CPU a une horloge de base d'environ 4 GHz qui pourrait être au moins 500 MHz plus lente que la Ryzen 7 7700X et une horloge boost de 5,0 GHz qui est 400 MHz plus lente que la Ryzen 7 7700X.



Dans son analyse, TechpowerUp montre que l'AMD Ryzen 7 7800X3D devance tous les autres CPU 3D V-cache et le Core i9-13900K d'Intel dans toutes les résolutions (1080p/1440p/2160p) en moyenne. Le processeur délivre également le FPS minimum le plus rapide sur une moyenne de plusieurs titres AAA. Cependant, nous devons passer aux chiffres de puissance car ils sont tout simplement brutaux par rapport à l'i9-13900K d'Intel.



AMD Ryzen 7 7800X3D vs Intel Core i9-13900K Gaming Power (Image Credits : TechpowerUp) :







Alors que l'Intel Core i9-13900K affiche une consommation moyenne de 170 W dans les jeux, l'AMD Ryzen 7 7800X3D offre de meilleures performances avec seulement 50 W en stock. Mais ce n'est pas tout, avec des configurations spécifiques sur certaines cartes mères AM5, il est possible d'obtenir de bien meilleures performances pour une consommation identique ou légèrement inférieure. Il semble que la puce Zen 4 3D V-cache à CCD unique va vraiment être une puce très vendue pour AMD, surtout maintenant que des cartes moins chères et abordables ont été mises sur le marché sous la forme d'A620.



Une fois de plus, l'AMD Ryzen 7 7800X3D semble être une puce de jeu absolument gigantesque et pour ceux qui ont attendu si longtemps, vous pouvez acheter la puce pour 449 $ US dès demain.



En plus des critiques, nous avons également un aperçu des optimisations PBO2 et EXPO, comme celles que nous avons vues hier, mais cette fois par l'overclocker hardcore, SkatterBencher. L'overclocker déclare qu'il a été surpris de constater que la Ryzen 7 7800X3D offrait l'une des expériences de réglage les plus amusantes qu'il ait eues depuis longtemps.







L'overclocking dynamique de la puce a permis d'augmenter les performances de plus de 10 %, tandis que les jeux ont enregistré des gains inférieurs à 5 %. Il est expliqué que lors d'un overclocking manuel, tout ce qui est supérieur à 1,15V n'est pas pertinent puisque vous atteindrez immédiatement la TJmax de la puce. Mais il est possible de régler finement la puce pour atteindre une vitesse d'horloge de 5,6 GHz, ce qui représente un gain de 600 MHz par rapport à la puce de base. Nous conseillons vivement à ceux qui veulent voir le potentiel de leur puce de suivre le guide publié par Skatterbencher dans sa vidéo ci-dessous.



Pour regarder la vidéo : Cliquez ICI.



Il est très positif de voir AMD ouvrir plus d'options de réglage et d'overclocking sur le Ryzen 7 7800X3D qui est le successeur du 5800X3D (qui avait une capacité d'overclocking bloquée).



WCCFTECH