Un bug déconcertant de la TPM de Windows 11 fait des ravages sur certains systèmes Ryzen d'AMD.



Un nouveau bug TPM a fait surface sur les systèmes AMD Ryzen où le module TPM intégré au processeur n'est pas reconnu dans Windows 10 et 11, malgré l'activation du module dans le BIOS. Ce problème a été reconnu par Microsoft, mais il n'y a pas de correctif pour le moment.







Le problème semble être lié aux processeurs Ryzen 5000 en particulier, tous les rapports d'utilisateurs concernés confirmant l'existence de ce bug avec une pièce de la série Ryzen 5000. Un utilisateur, en particulier, a confirmé que le problème se produisait lors du passage d'un Ryzen 5 2600 à un Ryzen 7 5700X - et que le retour au 2600 corrigeait le bug du TPM. D'autres rapports confirment également des problèmes avec les processeurs Ryzen 7 5800X3D.



Ironie du sort, le même problème est apparu hier sur mon propre système Ryzen 7 5800X3D, où le module TPM n'était pas non plus reconnu par Windows. Le bogue est particulièrement problématique au démarrage, où le module TPM n'est pas reconnu tant que l'application de sécurité n'a pas vérifié la "détection de virus et de menaces". Une fois cette vérification effectuée, le module TPM est généralement reconnu après avoir fermé et rouvert l'application, mais cela ne fonctionne pas toujours. En rouvrant l'application de sécurité à plusieurs reprises, j'ai découvert une multitude de problèmes mineurs liés au bogue du module TPM, avec des informations manquantes sur la page du processeur de sécurité. Pour aggraver les choses, l'attestation du TPM est également boguée, indiquant "non pris en charge" sur la même page de manière constante.



Pour référence, je suis sur une carte mère MSI B450 Pro Carbon AC qui utilise l'une des dernières mises à jour du microcode AGESA, la version 1.2.0.7, ainsi que les derniers pilotes de chipset AMD et les mises à jour de Windows 11 au moment où j'écris ces lignes.



Ce problème est important pour les utilisateurs qui utilisent activement le module TPM intégré pour le chiffrement des données. Ce bogue peut empêcher l'accès aux données chiffrées et, dans le pire des cas, empêcher complètement le démarrage si le disque de démarrage est chiffré. Le module TPM constitue une couche de sécurité supplémentaire qui abrite des clés d'authentification très importantes pour les données cryptées qu'il sécurise. Si l'application de sécurité ne dispose pas de clés de sauvegarde, la perte du module TPM peut entraîner la perte des données chiffrées.







Toutefois, il convient de noter que ce problème ne devrait concerner que les utilisateurs qui utilisent activement le module TPM. Cela diffère des exigences de Windows 11 en matière de TPM, où un module TPM doit simplement exister sur la machine pour répondre aux exigences du système d'exploitation. Oui, cela signifie en fait que le module TPM à l'intérieur de la plupart des machines Windows 11 reste là à ne rien faire. Le module TPM n'est utilisé que dans le cadre d'une utilisation active de quelque chose comme Windows Bitlocker, Windows Hello ou un logiciel de cryptage tiers.



Ce problème rappelle fortement le bug fTPM d'AMD qui affectait les systèmes Ryzen il y a un an, provoquant des bégaiements du système. Mais ce nouveau bogue est nettement plus grave puisqu'il peut empêcher le module TPM de fonctionner. Une fois encore, Microsoft n'a pas annoncé de mise à jour, nous ne savons donc pas quand ce problème sera résolu. Si vous êtes concerné par ce problème, la meilleure chose à faire est d'acheter un module TPM dédié pour votre système. Ces modules TPM externes coûtent généralement moins de 40 dollars et sont installés dans un emplacement interne de la carte mère. Compte tenu des antécédents d'AMD en matière de stabilité du fTPM, il pourrait être judicieux d'opter pour un module TPM dédié afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent.







Ce problème ne devrait être gênant que si vous utilisez activement le TPM. Si ce n'est pas le cas et que vous ne l'activez que pour répondre aux exigences système de Windows 11, vous pouvez désactiver le module dans le BIOS si le problème de détection vous gêne. Windows 11 vous donnera toujours une coche verte dans l'application de sécurité. Cela pourrait toutefois changer si Microsoft ajoute à l'avenir des fonctions de sécurité automatisées à Windows 11 (ou à une version plus récente) qui utilisent le TPM.



HOTHARDWARE