ZOWIE S’ASSOCIE À BLAST.TV POUR LE TOURNOI CS:GO PARIS MAJOR 2023.



Le principal fournisseur d’équipement Esports fournira les écrans XL2566K pour le tout premier Major CS:GO qui se tiendra en France.







ZOWIE, la marque d’équipement professionnel Esports de BenQ, est heureuse d'annoncer son partenariat avec BLAST à l’occasion du prochain BLAST.tv Paris Major 2023, qui sera le premier Major CS:GO à se dérouler en France. Dans le cadre de cet accord, le nouveau moniteur XL2566K ZOWIE sera

l’écran principal du tournoi, permettant ainsi aux joueurs d'avoir accès à la meilleure technologie disponible pour concourir au plus haut niveau.



Les écrans Esports ZOWIE sont spécifiquement conçus pour les joueurs professionnels. Ils garantissent des temps de réponse rapides, une meilleure fluidité et des fonctions personnalisables pour aider les joueurs à améliorer leurs performances. Le modèle XL2566K, avec son taux de rafraîchissement de 360 Hz et sa dalle Fast-TN, offre une meilleure clarté et une plus grande netteté dans les mouvements rapides. Il s'accorde parfaitement avec la technologie exclusive DyAc⁺ de ZOWIE pour une meilleure gestion du recul lors des tirs, ce qui permet aux joueurs de voir plus facilement la position de l'ennemi ou de cibles lors de mouvements rapides. Une autre fonction unique, XL Setting to Share, permet aux joueurs de partager leurs propres réglages avec d'autres personnes. Ces fonctionnalités ont été bien accueillies par les joueurs CS:GO et approuvées par de nombreux tournois Esports.



Alors que le BLAST.tv Major Paris approche, l'excitation monte pour cet événement Esports très prisé. Avec un cash price s’élevant à 1,25 million de livres sterling, le tournoi offre aux équipes du monde entier la possibilité de graver leur nom dans l'histoire de CS : GO et d'être sacrées Meilleure Équipe du Monde. Le tournoi de cette année marque également les 10 ans de Counter-Strike Majors, et BLAST.tv célébrera cet anniversaire en mettant en lumière certains des moments les plus emblématiques de l’Esport et de Counter-Strike.



Le partenariat Zowie x BLAST.tv Paris Major 2023 réaffirme l'engagement de l’entreprise envers la communauté Esports et renforce sa position en tant qu'acteur clé du secteur. « En tant qu'équipementier Esports de premier plan, nous nous engageons à fournir aux joueurs professionnels les

ressources dont ils ont besoin pour réussir et à leur offrir une expérience de jeu exceptionnelle », a déclaré Steve Chu, Président de BenQ Europe. « Le BLAST.tv Paris Major est l'un des évènements Esports les plus attendus de l'année et nous sommes fiers d'y participer. »



« ZOWIE fabrique des écrans spécialement conçus pour les joueurs eSports, ce qui rend leurs produits parfaitement adaptés aux meilleurs joueurs du monde à l’occasion du BLAST.tv Paris Major », a affirmé Oliver Clarke, Directeur commercial BLAST.tv. « Nous sommes impatients de travailler ensemble à l’approche du premier Major Counter-Strike Major en France qui est l'un des événements Esports les plus attendus de l’année. »



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



BENQ