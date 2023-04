La GeForce RTX 4070 fait son apparition dans les benchmarks avant son lancement.



La très attendue GeForce RTX 4070 de NVIDIA a fait son apparition dans une base de données de benchmarks en ligne un peu plus tôt dans la journée. La carte graphique de bureau pré-version semble avoir été associée à d'autres composants modernes et puissants pour cette course. Si le résultat de l'accélération graphique OpenCL de Geekbench est représentatif de l'avantage de la RTX 4070 par rapport à la RTX 3070, alors nous sommes en présence d'une augmentation des performances de plus de 30 % d'une génération à l'autre.







L'intensité des fuites concernant la GeForce RTX 4070 est montée d'un cran alors que le jour de son lancement approche. Nous avons récemment vu des fuites très crédibles sur le prix de la RTX 4070, la configuration de la mémoire, et les chiffres de la consommation d'énergie - et ils nous ont donné peu de raisons de nous plaindre. Le résultat du benchmark d'aujourd'hui provient de la base de données Geekbench 5. Les résultats des tests graphiques Geekbench proviennent de la mesure des performances OpenCL, qui ne sont généralement pas étroitement liées aux performances de jeu. Cependant, la comparaison d'architectures similaires à l'aide de ce test peut révéler des tendances sous-jacentes.







Ci-dessus, vous pouvez voir les résultats Geekbench d'un système PC équipé d'un Intel Core i9-12900K (24C / 32T), monté sur une carte mère ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi, associé à 32 Go de RAM, ainsi qu'à une prétendue GeForce RTX 4070. La section sysinfo de Geekbench confirme que le GPU est doté de 46 CU (pour 5 888 cœurs CUDA) et de 12 Go de VRAM. La réduction modeste du nombre de CU et de la consommation d'énergie de ce modèle, tout en conservant 12 Go de VRAM, aidera probablement NVIDIA et ses partenaires à écouler des quantités de cartes RTX 4070. La différence de prix de 200 $ par rapport à la GeForce RTX 4070 Ti, si l'approvisionnement ne pose pas de problème, sera également importante.







Le score OpenCL de 177595 de la carte Ada Lovelace de milieu de gamme correspond à peu près à ce que l'on pouvait attendre, étant donné que nous avons déjà une certaine expérience de cette architecture GPU. Pour référence, cela signifie que ses performances sont très proches de celles des GPU NVIDIA de la génération précédente, comme la GeForce RTX 3080. Elle se situe également entre les GPU RTX 4090 Laptop et RTX 4080 Laptop. Pour une référence AMD, la Radeon RX 6950 XT obtient un score très similaire de 172270, mais les scores Geekbench OpenCL sont moins utiles pour comparer ces architectures GPU très différentes et essayer d'extrapoler les performances du monde réel.



Il est également intéressant de considérer l'augmentation des performances d'une génération à l'autre, que nous avons mentionnée dans l'introduction. Ainsi, nous avons une augmentation de 30% avec la RTX 4070 par rapport à la RTX 3070, selon cette métrique et comme l'a souligné Benchleaks sur Twitter. Sur ses pages produits RTX 40, NVIDIA affirme que les cartes graphiques de la dernière génération offrent en moyenne des performances deux fois supérieures à celles de la génération précédente - mais l'équipe verte utilise DLSS 3 pour obtenir des résultats aussi impressionnants, une fonction de génération de trames AI qui n'était pas disponible sur les architectures précédentes.



HOTHARDWARE