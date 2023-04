Nitro Concepts annonce les nouvelles chaises de jeu X1000 Transformers Edition.



Aujourd'hui, Nitro Concepts dévoile sa nouvelle ligne de produits en partenariat avec Hasbro. Transformez votre installation avec les derniers modèles de Nitro Concepts, en partenariat avec Hasbro, la chaise Nitro Concepts X1000 - Transformers Editions ! Nous vous présentons trois nouveaux modèles qui prouvent que les trônes ne sont pas réservés aux Decepticons !







À propos de la chaise Nitro Concepts X1000



La forme ergonomique optimisée du X1000 avec une liberté de mouvement accrue, combinée à une excellente composition de matériaux et à un cuir PU respirant, permet de travailler sans fatigue et de maximiser les performances au bureau. Des détails tels que les accoudoirs 3D verrouillables avec logos en relief, le mécanisme d'inclinaison en douceur ou les dossiers réglables, ainsi qu'un ensemble de coussins parfaitement coordonnés inclus, offrent une expérience d'assise de première qualité.



Chaise Nitro Concepts X1000 - Transformers Autobots Edition







Roulez avec style grâce à l'édition Autobots. Avec une base noire aux accents rouges et gris, vous trouverez sur le devant du dossier le chef des Autobots en personne, Optimus Prime. Le logo classique des Transformers est brodé sur le côté, ainsi que les Autobots sur le devant de la base. Le logo de la flamme Nitro Concepts est cousu sur l'appui-tête. Faites tourner le fauteuil et vous serez accueilli par l'insigne familier des Autobots.



Chaise Nitro Concepts X1000 - Édition Transformers Decepticons







Transformez-vous et élevez-vous avec l'édition Decepticons. La base est noire avec des accents violets et gris. Sur le devant du dossier, le chef des Decepticons, Megatron, se fait remarquer. Le logo classique des Transformers est brodé sur le côté, ainsi que les Decepticons sur le devant de la base. Le logo emblématique de Nitro Concepts est cousu sur l'appui-tête. Au dos, le symbole menaçant des Decepticons.



Chaise Nitro Concepts X1000 - Transformers Optimus Prime Edition







Le dernier modèle est une chaise digne d'un leader, l'Optimus Prime Edition. Avec les célèbres couleurs d'Optimus Prime, cette chaise bleue, avec des accents rouges et noirs, est aussi fière que l'Autobot lui-même. L'avant du dossier porte l'insigne des Autobots brodé devant et au centre, ainsi que le logo de la flamme Nitro Concepts sur l'appui-tête. Tournez le fauteuil et sachez qu'Optimus Prime vous soutiendra toujours. Optimus Prime est brodé sur le dossier de la chaise et garde un œil vigilant sur les activités des Decepticons.



Prix et disponibilité



La chaise Nitro Concepts X1000 - Transformers Editions sera disponible à partir d'aujourd'hui au prix de 299 euros en pré-commande/achat. Disponible chez Nitro Concepts et Overclockers UK.



