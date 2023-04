La manette Xbox Remix Edition Spéciale est une championne du recyclage.



La nouvelle manette sans fil Xbox - Remix Special Edition est fabriquée en partie à partir de CD récupérés, de bidons d'eau... et de pièces d'autres manettes. Nous aspirons à créer un avenir de jeux dans un monde dans lequel nous voulons jouer. La Journée de la Terre arrive à grands pas et nous donne l'occasion de réfléchir à la manière dont nous pouvons améliorer notre impact sur la planète. Pour célébrer cette année, nous avons créé une manette Xbox en plastique recyclé, dont un tiers est fabriqué à partir de matériaux rebroyés et récupérés.











Le mélange de résines recyclées post-consommation avec du regrind composé de pièces colorées précédemment moulées permet de créer des couleurs personnalisées de couleur terre avec des variations subtiles, des tourbillons, des marques et des textures - donnant à chaque manette Remix Special Edition un aspect et une sensation qui lui sont propres. Le regrind est le processus de recyclage mécanique des pièces restantes des manettes de la génération Xbox One en une matière première qui peut être utilisée pour créer partiellement de nouvelles manettes, tout en conservant leur durabilité et leurs performances. Des résines recyclées post-consommation sont incorporées à partir de matériaux récupérés tels que des couvercles de phares automobiles, des bidons d'eau en plastique et des CD.















En incorporant ces matériaux de rebroyage, des résines recyclées après consommation et en incluant le bloc-batterie rechargeable Xbox, Xbox explore les moyens d'utiliser moins de plastique neuf et de réduire les déchets. Notre objectif est d'emmener les fans avec nous dans notre voyage vers une plus grande durabilité dans l'ensemble du portefeuille de produits Xbox. Visitez le nouveau Xbox Sustainability Hub pour en savoir plus sur nos engagements et découvrir une collection de manettes qui utilisent moins de nouveaux plastiques.















Nous nous sommes inspirés des paysages naturels et du monde physique qui nous entoure pour concevoir la manette Remix Special Edition. Les différentes couleurs terre créent un effet de patchwork, avec des touches de couleurs vives qui créent une ambiance à la fois vibrante et sereine. Le bouton Xbox vert vif, le D-pad et la couleur du boîtier avant sont inspirés du lichen que l'on trouve dans la forêt du nord-ouest du Pacifique. Les pare-chocs, les gâchettes et les zones de préhension latérales présentent un motif de texture topographique, clin d'œil au paysage dynamique de la Terre, tout en conservant la tactilité appréciée par nos clients.







La batterie rechargeable Xbox incluse vous permet de jouer sans utiliser de piles jetables. Rechargez pendant que vous jouez ou après, avec une charge complète pouvant durer jusqu'à 4 heures, et jusqu'à 30 heures d'autonomie par charge. La partie inférieure de la manette est équipée d'une prise casque stéréo de 3,5 mm qui peut être utilisée pour brancher n'importe quel casque compatible. Discutez avec vos amis en ligne ou partagez vos meilleurs moments de jeu, capturés à l'aide du bouton de partage dédié. Appropriez-vous la manette en personnalisant le mappage des boutons grâce à l'application Accessoires Xbox pour Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10/11. N'hésitez pas à utiliser votre manette au-delà des consoles Xbox Series X|S et Xbox One, grâce à la technologie Bluetooth qui permet de jouer sans fil sur votre PC et vos appareils mobiles.



La manette sans fil Xbox - Remix Special Edition est disponible en précommande dans le monde entier au prix de 84,99 USD MSRP, et sortira le 18 avril. Consultez votre revendeur local pour connaître la disponibilité du produit dans votre région. Pour plus de détails sur le produit, visitez le site Xbox.com.



