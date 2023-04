L'AMD Ryzen 7 7800X3D gagne 9 à 12% de performance dans les jeux grâce à des optimisations.



Les tests internes de MSI sur le processeur Zen4 à 8 cœurs avec 3D V-Cache ont fait l'objet d'une fuite.



Le leaker "chi11eddog", qui a manifestement accès à de nombreux documents de pré-lancement de MSI, vient de révéler ce que la société attend en termes de performances de jeu du prochain processeur Ryzen 7 7800X3D.



Comme nous le savons, le troisième SKU à architecture Zen4 équipé de la technologie 3D V-Cache sera lancé très prochainement (6 avril). Demain, nous devrions voir les résultats complets des tests de nombreux évaluateurs, mais AMD et tous les partenaires de la carte sont tout aussi occupés à préparer leurs tests, que ce soit à des fins internes ou de marketing.



MSI a déterminé que les optimisations peuvent fournir un boost de 2% à 4% en moyenne. Le document fait état de 9% à 12%, mais il s'agit de résultats individuels. La mise à niveau de la mémoire seule apportera une augmentation de 2 %, le mode haute efficacité une augmentation de 1 % et un autre pourcentage avec Enhanced Mode Boost (il s'agit de profils MSI pour Precision Boost Overdrive).







AMD Ryzen 7 7800X3D Optimisations (moyenne) :



- 100% : Stock,

- 102% : DDR5-6000,

- 103% : DDR5-6000 + mode haute efficacité,

- 104% : DDR5-6000 + mode haute efficacité + mode Boost amélioré.



Le système utilisé pour les tests a été équipé d'une carte mère MSI X670E Tomahawk, d'un kit Kingston Fury DDR5-6000 EXPO, d'un GPU RTX 4090 et d'une unité AIO/PSU MSI. Ce système a été utilisé pour tester le CPU Ryzen dans sept jeux à 2560×1440 Max Quality.







Le Ryzen 7 7800X3D sera officiellement lancé le 6 avril 2023 au prix de 449 Dollars. Il s'agit du troisième et dernier processeur de bureau Ryzen 7000 connu à être lancé dans un avenir prévisible.



VIDEOCARDZ