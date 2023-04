NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce HotFix 531.58.



NVIDIA a publié son nouveau Hotfix Driver 531.58 qui est basé sur le dernier Game Ready Driver 531.41, mais apporte des correctifs pour le jeu The Last of Us Part 1 qui peut planter de façon aléatoire sur les cartes graphiques GeForce RTX 30. Il corrige également les problèmes de stabilité dans le jeu Assassin's Creed Origins, et les problèmes de corruption lorsque FXAA est activé dans Resident Evil 4 Remake.







Ce correctif corrige les problèmes suivants :



- [The Last of Us Part 1] Le jeu peut se bloquer de manière aléatoire pendant le jeu sur les GPU GeForce RTX 30 [4031676].

- Assassin's Creed Origins peut avoir des problèmes de stabilité en utilisant 531.18. [4008770]

- [Resident Evil 4 Remake] Corruption dans le jeu lorsque FXAA est activé [4051903].



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP