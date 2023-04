NZXT présente le mini microphone USB Capsule Mini et le mini bras articulé Boom Arm Mini.



NZXT, leader dans le domaine du matériel et des services pour les jeux sur PC, présente aujourd’hui les versions miniatures de son microphone USB Capsule et de son bras articulé : le Capsule Mini et le Boom Arm Mini.























Le Capsule Mini s’adresse aux joueurs qui ont besoin d’un microphone USB compact offrant une qualité audio exceptionnelle pour leur setup. Sa capsule interne est réglée pour optimiser la voix dans les environnements de jeu et est associée à une impressionnante résolution analogique-numérique de 24 bits/48 kHz qui assure la clarté vocale pendant le jeu. En outre, il utilise une directivité cardioïde unidirectionnelle pour bloquer les bruits de fond indésirables, comme les clics provenant d’un clavier mécanique, afin de garantir que votre voix reste la priorité lorsque vous parlez.



















Tout comme le microphone Capsule Mini, le mini bras articulé Boom Arm Mini est optimisé pour vous offrir plus d’espace pour votre setup. Le mini bras articulé Boom Arm Mini optimise l’espace sur le bureau grâce à son format compact et pliable. Les bras au mouvement fluide permettent un ajustement silencieux, tandis que le système de gestion des câbles cachés vous permet d'organiser votre bureau. Le mini bras articulé Boom Arm Mini présente un aspect uniforme élégant grâce aux ressorts cachés et à la fabrication solide qui permet un fonctionnement silencieux dès la première utilisation. Permet de permuter facilement les micros entre les deux modèles Capsule et Capsule Mini.



Caractéristiques du Capsule Mini :



Plug and Play dans un format ludique



Donnez des indications décisives grâce à la haute résolution 24 bits et à la simplicité du plug and play pour un streaming fluide dans un format compact.



Un son clair



La conversion analogique-numérique exceptionnelle garantit que votre voix sera la plus claire du lobby.



Conçu pour les joueurs



Le Capsule Mini est conçu pour bloquer les bruits de fond indésirables grâce à une directivité cardioïde unidirectionnelle. La capsule interne est réglée pour la voix dans un environnement de jeu, optimisant la clarté vocale lorsque vous êtes plongés dans votre jeu.







Disponibilité et Prix



Les deux produits sont disponibles dès aujourd'hui. Couleurs : Noir et blanc.



- Prix catalogue Capsule Mini : 69.99 euros.



- Prix catalogue Boom Arm Mini : 69.99 euros.



NZXT