La console de jeu ASUS ROG Ally n'est pas une blague, l'APU AMD personnalisé est dévoilé.



Le week-end dernier, ASUS ROG a commencé à teaser une console de jeu portable, appelée Ally. Le 1er avril, la société a mis en ligne une bande-annonce coûteuse, dont la dernière partie était à la limite de la parodie. Les gens ont rapidement considéré l'annonce comme un poisson d'avril, mais depuis lors, la société a continué à publier des documents de présentation et a même mis en évidence une page d'intérêt de Best Buy. Le ROG Ally a été confirmé comme étant un matériel de jeu entièrement réel fonctionnant sous Windows 11. AMD a été révélé comme collaborant avec ASUS sur un APU Ryzen personnalisé pour le système portable, qui est annoncé comme le "APU AMD le plus rapide à ce jour" dans la bande-annonce de révélation. Les spécifications exactes de ce chipset n'ont pas été précisées, donc attendez-vous à ce que ces détails fassent partie d'une annonce future.







ASUS ROG semble présenter l'Ally comme une alternative potentielle au Steam Deck, mais il est trop tôt pour spéculer sur son mode de fonctionnement exact (toujours en ligne, local ou dans le nuage, etc.). Les journalistes et les communautés de joueurs ont également comparé l'Ally à l'AYANEO 2 et au GPD WIN 4. ASUS a informé plusieurs influenceurs du web qu'elle promettait des "prix compétitifs" pour la prochaine console de jeu portable. Le ROG Ally est doté d'un écran Full HD et d'un système de refroidissement à double ventilateur réglé pour fonctionner silencieusement grâce au ROG Intelligent System. Une nouvelle version d'Armoury Crate permet à l'utilisateur d'accéder à diverses sources de la bibliothèque de jeux (y compris Xbox Games Pass) et de personnaliser le mappage des entrées de contrôle. La plateforme eGPU externe et propriétaire ROG XG Mobile peut apporter une puissance graphique supplémentaire.



Quelques experts de l'industrie pensent que l'APU Ryzen personnalisé sera doté d'un iGPU basé sur l'architecture RDNA 3 d'AMD, avec 8 ou 12 unités de calcul (CU), ce qui place ses capacités graphiques quelque part dans la région de la Radeon 760M ou de la Radeon 780M. Le processeur devrait être basé sur des cœurs Zen 3, avec une fréquence d'horloge maximale de 4,0 GHz. D'autres spéculateurs estiment qu'un APU basé sur Phoenix (Zen 4 avec RDNA 3) est à l'étude.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La vidéo contient quelques belles images du PCB de pré-production ainsi que du système de refroidissement, des détails sur l'écran et quelques performances du ROG Ally d'ASUS. Le ROG Ally mesure 280 x 133 x 39 mm et pèse 608 grammes. Il est donc plus court, plus étroit, plus fin et plus léger que le Steam Deck. Il est également équipé d'un écran de 7 pouces, mais cette fois-ci, il s'agit d'un écran de 500 nits, d'une résolution de 1920x1080, d'un format 16:9, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'un temps de réponse de 5 ms, ce qui le rend beaucoup plus performant que le Steam Deck.







ASUS a également tenu à souligner qu'elle avait intégré sa vaste expérience en matière de refroidissement dans le ROG Ally, qui sera donc doté d'une solution de refroidissement à double ventilateur, nettement plus silencieuse que le Steam Deck, même sur un prototype. Il atteint 20 dB de bruit contre 37 dB pour le Steam Deck. La vidéo montre également le connecteur PCIE Gen 3 x8 XG dédié, destiné à connecter le ROG Ally au GPU XG Mobile récemment lancé par ASUS, un GPU RTX 4090 externe vendu au prix de 1999,99 $ aux États-Unis.











Malheureusement, ASUS reste assez discret sur les spécifications précises et les autres détails de la console portable ROG Ally, mais la vidéo montre des performances impressionnantes pour cette console basée sur Windows. ASUS ne donne pas non plus de date de lancement précise, mais Dave2D confirme que la console sera lancée dans le monde entier et que son prix sera "compétitif".



Une autre vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP