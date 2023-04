AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 23.4.1. WHQL.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de ses pilotes AMD Software Adrenalin. La version 23.4.1 WHQL est accompagnée d'une optimisation pour "Meet Your Maker", ainsi que d'une optimisation supplémentaire pour "The Last of Us : Part 1" dans ses récents pilotes hors-tronc.







La société a également corrigé une poignée de problèmes. La lecture de vidéos en ligne floues dans certains navigateurs web, avec la RX 7900 XT, a été corrigée. Les pointeurs de souris invisibles dans Citrix Workspace ont été corrigés. La disparition intermittente de la superposition des mesures de performance lors de la lecture de vidéos en plein écran sur Steam a été corrigée.



Points forts



Soutien à :



- Meet Your Maker,

- Optimisation du jeu pour The Last of Us Part 1.



Problèmes corrigés



- La lecture vidéo dans les navigateurs utilisant l'accélération matérielle peut apparaître floue sur certains produits graphiques AMD, tels que le Radeon RX 7900 XT.

- Le curseur de la souris peut apparaître invisible dans Citrix Workspace.

- La superposition des mesures de performances peut disparaître par intermittence lors de la lecture de vidéos en plein écran à partir de STEAM.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP