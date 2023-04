HyperX livre dès maintenant les souris de jeu filaires et sans fil Pulsefire Haste 2.



HyperX, l'équipe de périphériques de jeu de HP Inc. et leader de la marque dans le domaine du jeu et de l'esport, a annoncé aujourd'hui la livraison de la souris de jeu Pulsefire Haste 2 en version filaire et sans fil. La gamme de souris de jeu Pulsefire Haste 2 offre des conceptions ultra-légères, des commutateurs HyperX et des capteurs HyperX pour un meilleur contrôle et de meilleures performances. Pour les joueurs à la recherche d'une souris ultra-légère pour compléter leurs compétences de jeu, les souris Pulsefire Haste 2 offrent un confort ultime et une maîtrise au bout des doigts.







La gamme de souris de jeu Pulsefire Haste 2 est ultra-légère et dotée d'une structure solide. Les options filaires et sans fil sont équipées du nouveau capteur HyperX 26K, offrant un suivi précis et une sensibilité optimale pour des mouvements fluides et rapides du curseur jusqu'à 26 000 DPI et une vitesse de suivi de 650 IPS. La gamme de souris Pulsefire Haste 2 utilise les nouveaux commutateurs HyperX fiables, offrant un retour tactile et sonore, et une durée de vie allant jusqu'à 100 millions de clics.







"La souris de jeu HyperX Pulsefire Haste 2 est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des joueurs", déclare Jennifer Ishii, responsable de catégorie chez HyperX. "Avec son design léger et ses fonctions de contrôle, la souris Pulsefire Haste 2 offre des performances de jeu exceptionnelles pour des mouvements rapides en jeu et une précision améliorée."







Disponibles en noir et en blanc, les nouvelles souris HyperX offrent de nouveaux niveaux de confort, de performance et de contrôle, et sont conçues pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.



Plus d'informations sur la nouvelle gamme de souris gaming :



Souris de jeu HyperX Pulsefire Haste 2 : La souris de jeu Pulsefire Haste 2 ne pèse que 53 g1 et est spécialement conçue pour les mouvements de balayage rapides. La souris est optimisée pour un lag d'entrée minimal avec un taux d'interrogation impressionnant de 8000 Hz pour améliorer la précision et la performance pendant les sessions de jeu, ce qui la rend idéale pour les jeux FPS et les jeux compétitifs.



Souris de jeu sans fil HyperX Pulsefire Haste 2 : La souris de jeu sans fil Pulsefire Haste 2 est conçue pour les joueurs qui exigent des performances instantanées et souhaitent bénéficier de la commodité de la connectivité sans fil. La souris de jeu sans fil Pulsefire Haste 2 offre une connectivité sans fil bimode, permettant aux utilisateurs de basculer entre les connexions sans fil 2,4 GHz et Bluetooth. Elle est livrée avec le câble de chargement HyperFlex 2, qui permet aux utilisateurs de recharger la souris tout en passant du mode filaire au mode sans fil. Cette souris sans fil Pulsefire Haste de deuxième génération pèse 61 g1 et offre une autonomie de 100 heures.







La gamme de souris de jeu Pulsefire Haste 2 offre un meilleur contrôle grâce au grip tape inclus, au câble en paracorde super flexible qui réduit la tension et la résistance et aux patins en PTFE vierge qui offrent une faible friction et une grande réactivité pour un glissement rapide et sans effort. En outre, les deux modèles peuvent être entièrement personnalisés et optimisés en fonction des préférences personnelles des utilisateurs grâce au logiciel HyperX NGENUITY. Les utilisateurs peuvent créer des macros pour les boutons programmables, personnaliser les paramètres DPI et l'éclairage RGB.







Disponibilité et Prix



Les nouvelles souris filaires et sans fil Pulsefire Haste 2 sont disponibles dès maintenant dans la boutique HyperX.



- Souris de jeu filaire HyperX Pulsefire Haste 2 - 59.99 euros,

- Souris de jeu sans fil HyperX Pulsefire Haste 2 - 79.99 euros.



TECHPOWERUP