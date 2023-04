Les benchmarks officiels du CPU AMD Ryzen 7 7800X3D pour les jeux montrent une vitesse supérieure de 31 % et une moyenne de 7 % à celle de l'Intel 13900K en 1080p



AMD a publié de nouveaux benchmarks officiels pour le CPU Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache qui sera lancé la semaine prochaine.







Le CPU AMD Ryzen 7 7800X3D avec 3D V-Cache s'avère jusqu'à 31% plus rapide que l'Intel Core i9-13900K dans les benchmarks de jeu 1080p



Le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D sera le véritable successeur du Ryzen 7 5800X3D, qui a été une puce de jeu très prisée depuis son lancement dans le commerce. Ce processeur sera le choix idéal pour les joueurs avec 8 cœurs, 16 threads et les mêmes 104 Mo de cache (32 Mo CCD, 64 Mo V-Cache + 8 Mo L2). Le CPU est livré avec une horloge de base d'environ 4 GHz qui pourrait être au moins 500 MHz plus lente que le Ryzen 7 7700X et une horloge boost de 5,0 GHz qui est 400 MHz plus lente que le Ryzen 7 7700X.





"Le CPU AMD Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache a été comparé à l'Intel Core i9-13900K sur 21 jeux en 1080p. (Image Credits : Videocardz)"



Dans les benchmarks précédents, AMD a comparé le Ryzen 7 7800X3D au Ryzen 7 5800X3D et aux CPU Core i9-13900K d'Intel dans une petite gamme de jeux, mais dans la dernière diapositive qui a été divulguée par les gens de Videocardz, la société partage encore plus de résultats de performance de jeu. La nouvelle liste est composée de 21 jeux AAA qui ont été testés avec le préréglage 1080p High et comparés à l'Intel Core i9-13900K.



Les plus grandes différences sont visibles dans des titres tels que Horizon Zero Dawn et Total War, où le CPU AMD Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache offre jusqu'à 31 % et 20 % de performances en plus. Dans six autres titres, le CPU affiche des performances à deux chiffres et ce n'est que dans CS : GO et Ashes of The Singularity que la puce offre des performances plus lentes, hors de la plage marginale. Dans l'ensemble, le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D offre une amélioration moyenne des performances de 7 % par rapport au Core i9-13900K.







L'Intel Core i9-13900K se vend aux alentours de 550 dollars et consomme entre 125 et 253 watts pendant les jeux. L'AMD Ryzen 7 7800X3D a un TDP nominal de 120W, mais comme nous l'avons vu dans notre test du 3D V-Cache, la puce consommerait bien moins que cela.



En fait, même si la puce consomme environ 100 W (ce qui sera rare), cela représentera toujours la moitié de la consommation d'un processeur Intel. Si l'on tient compte de cela et du fait que les cartes mères A620 d'AMD sont sorties, offrant aux utilisateurs la possibilité d'associer cette puce à un design à moins de 100 $ US, il semble que ce soit une affaire fantastique pour les joueurs.



