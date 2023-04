La NVIDIA GeForce RTX 4070 consomme la même puissance qu'une RTX 3060 mais est aussi rapide qu'une RTX 3080.



La GeForce RTX 4070 de NVIDIA sera une carte graphique extrêmement efficace pour les jeux lorsqu'elle sera lancée dans quelques semaines.







La fuite de spécifications du NVIDIA GeForce RTX 4070 montre la consommation d'énergie de la RTX 3060 et les performances de la RTX 3080



Dans une diapositive officielle divulguée par Videocardz, nous pouvons voir les spécifications, le prix et quelques chiffres sur les performances de calcul de la carte graphique GeForce RTX 4070.





Les spécifications de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 ont fait l'objet d'une fuite et montrent une efficacité énergétique étonnante dans les jeux. (Image Creidts : Videocardz)



Caractéristiques de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070



La NVIDIA GeForce RTX 4070 devrait être équipée du cœur de GPU AD104-250/251. Le GPU comprendra 5888 cœurs CUDA et 12 Go de VRAM GDDR6X cadencés à 21 Gbps, portant la bande passante à 504 Go/s (une augmentation de 12,5 % par rapport à la RTX 3070). Le GPU dispose de 36 Mo de cache L2, soit 9 fois plus que le GPU GA104 de la RTX 3070.



Il semble qu'il y ait trois cartes PCB conçues pour les cartes graphiques GeForce RTX 4070. Deux d'entre elles sont destinées aux cartes de référence, tandis que la troisième est destinée à la Founders Edition, comme indiqué ci-dessous :



- PG141-SKU343 RTX 4070 Reference Edition AD104-250-A1,

- PG141-SKU344 RTX 4070 Founders Edition AD104-250-A1,

- PG141-SKU345 RTX 4070 Reference Edition AD104-251-A1.



Voici une comparaison de toutes les matrices Ada connues pour les cartes graphiques de bureau. (Crédits à MEGAsizeGPU/TechpowerUP GPU Database pour les clichés de la matrice AD102/AD103/AD104).







La carte graphique devrait être dotée d'un TGP de 200W, ce qui représente une réduction de 8% de la puissance par rapport à la RTX 3070. La diapositive indique également la puissance de jeu moyenne qui est évaluée à 186 watts, soit 13,5 % de moins que la RTX 3070 et 22,5 % de moins que la RTX 3070 Ti. Il s'agit en fait de la même consommation d'énergie que la NVIDIA RTX 3060, alors que la carte devrait offrir des performances égales ou supérieures à celles de la RTX 3080 12 Go qui consommait entre 300 et 320 W. Il s'agit d'une augmentation considérable de l'efficacité. En ce qui concerne les performances de calcul, la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 affiche 29 Shader FP32 TFLOPs, 67 RT TFLOPs, 300 OFA et 400 Tensor TOPs. Les performances de calcul sont comparables à celles de la carte NVIDIA RTX 3080 12 Go (30 TFLOPs).







Il est également intéressant de noter que la configuration des cœurs de la GeForce RTX 4070 est très similaire à celle de la RTX 3070, qui comporte également 5888 cœurs, mais le successeur abrite le cœur de GPU Ada, qui devrait non seulement apporter des performances supplémentaires, mais aussi une plus grande efficacité. La carte serait également cadencée à 1920 MHz en base et 2475 MHz en boost, ce qui lui confère une puissance de calcul d'environ 30 TFLOPs.



La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 devrait être lancée le 13 avril 2023. Les tests de la variante FE arriveront un jour plus tôt, suivis des tests AIC personnalisés le jour du lancement. La carte graphique sera vendue au prix de détail officiel de 599 Dollars, mais certains modèles personnalisés avec des overclocks d'usine et de meilleurs systèmes de refroidissement seront vendus à un prix légèrement supérieur.



