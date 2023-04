Lancement des waterblocks de refroidissement GPU Alphacool CORE pour différents modèles RTX 4090 et RTX 4080.



Alphacool lance les waterblocks Alphacool Core Series GPU Cooler pour les cartes graphiques GeForce RTX 4090 et RTX 4080 de ZOTAC, PALIT, Gainward, GIGABYTE, MSI, ASUS, INNO3D, Manli, et PNY. Les waterblocks Alphacool CORE ont quelques différences avec les waterblocks Alphacool Eisblock pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40-Series.







Les waterblocks GPU Alphacool Core Series sont plus chers que les waterblocks GPU Alphacool Eisblock Series. La série Alphacool Core utilise une plaque de cuivre chromée plus large, d'une seule pièce, qui s'étend jusqu'aux ports d'entrée et de sortie.







Compatibilité élargie des refroidisseurs pour les GPU RTX 4080/4090 ! Alphacool offre la haute qualité habituelle, des performances étonnantes ainsi qu'un design fonctionnel pour les cartes graphiques Nvidia Geforce RTX 4080/4090 dans des designs personnalisés avec les nouveaux refroidisseurs.



Le refroidisseur en cuivre attire l'attention par l'unité de la borne de connexion et du refroidisseur, qui est fraisée à partir d'une seule pièce de cuivre. L'excellente qualité de fabrication et le chromage dur et résistant de l'ensemble du refroidisseur en cuivre répondent aux normes de qualité les plus strictes. Un élément clé du design de la nouvelle série Alphacool Core sont les filetages G1/4" en laiton, qui sont chromés et intégrés des deux côtés. Ils se distinguent visuellement du terminal.



La plaque arrière en aluminium, adaptée au design, forme un ensemble avec le terminal et séduit par son aspect clair et homogène à l'arrière de la glacière. L'éclairage à commande individuelle se compose de LED RVB à adressage numérique et permet d'éclairer l'ensemble de la glacière de manière homogène et avec des couleurs éblouissantes.



En coopération avec les partenaires du conseil d'administration, le jetplate a été entièrement redessiné sur la base de nombreuses simulations et de tests pratiques. L'épaisseur des ailettes et leur espacement ont été réduits, ce qui a permis d'augmenter la surface de refroidissement et d'optimiser le flux d'eau vers les composants du cœur qui dissipent le plus de chaleur.



Caractéristiques principales :



- La structure optimisée des ailettes permet un très bon débit d'eau,

- Surface de refroidissement élargie,

- La plaque de jet modifiée assure une distribution optimale de l'eau sur les ailettes de refroidissement,

- Design calme et simple avec éclairage numérique aRGB,

- Refroidisseur en cuivre chromé.



Alphacool Core Geforce RTX 4090 AMP Compatibilité :



- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO,

- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity OC,

- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity,

- Manli GeForce RTX 4090 Gallardo.



Alphacool Core Geforce RTX 4090 Gamerock + Phantom Compatibilité :



- Palit GeForce RTX 4090 GameRock,

- Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC,

- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom,

- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS.



Alphacool Core Geforce RTX 4090 Master Compatibility :



- GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G,

- GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4090 Master 24G.



Alphacool Core Geforce RTX 4090 Strix + TUF Compatibilité :



- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC,

- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090,

- ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC,

- ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090.



Alphacool Core Geforce RTX 4090 Suprim Compatibilité :



- MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G,

- MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 24G,

- MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio 24G,

- MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G.



Disponibilité et Prix



Les nouveaux refroidisseurs d'eau Alphacool Core pour Geforce RTX 4080 et Geforce RTX 4090 dans des designs personnalisés sont maintenant disponibles en pré-commande dans la boutique en ligne Alphacool au prix de 199.98 euros (tous les modèles).



VORTEZ