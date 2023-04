ASUS ROG s'associe à ACRONYM pour la tablette ROG Flow Z13-ACRNM RMT02.



ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce aujourd'hui le deuxième projet de sa collaboration avec ACRONYM, une entreprise leader dans le domaine des vêtements techniques, pour créer la ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 - réunissant le monde de la mode, de l'art, de la technologie, du Web3 et du jeu dans une tablette puissante.











Disponible à la vente dans le monde entier à partir du 3 avril 2023, l'appareil est doté de spécifications de niveau professionnel, notamment un processeur Intel Core i9-13900H et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop. Cette puissance hors norme est contenue dans un châssis de la taille d'une tablette, conçu pour favoriser la portabilité et l'utilisation dans le monde réel. L'aluminium magnifiquement complexe et usiné sur mesure assure la rigidité de l'ensemble. Un système de transport intégré ingénieusement conçu utilise une sangle polyvalente qui permet à l'appareil de devenir son propre système de transport et d'être utilisé dans plusieurs modes. Des prises en caoutchouc sont insérées pour assurer une bonne prise en main dans toutes les orientations, et les coins sont renforcés pour protéger l'appareil contre les chocs et les chutes accidentelles.







ROG x ACRONYM



Errolson Hugh, cofondateur d'ACRONYM, est un pionnier de l'industrie des vêtements techniques depuis la création de l'entreprise en 1994. Au cours des décennies qui ont suivi, ACRONYM s'est constitué un vaste portefeuille de créations visant à allier fonctionnalité et technologie haut de gamme. Qu'il s'agisse de collaborer avec Nike ou BE@RBRICK, d'apparaître dans le jeu Death Stranding ou de créer des vêtements sous sa propre bannière, ACRONYM a fait ses preuves en tant que visionnaire dans l'industrie de l'habillement, s'engageant à s'approvisionner en matériaux de premier ordre pour concevoir des modèles hyperfonctionnels qui vont au-delà du style. Le ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 est le deuxième produit de la collaboration en cours entre la société et Republic of Gamers.



Partageant son enthousiasme pour ce partenariat, Hugh a commenté : "L'idée de conception du RMTO2 vise à faire une nouvelle proposition. Nous essayons de réimaginer la façon dont les utilisateurs interagissent avec le monde qui les entoure, avec leur machine, et font les choses d'une nouvelle manière. Nous avons choisi de nous associer à Republic of Gamers parce que son approche est totalement ouverte. Ses ingénieurs étaient prêts à s'aventurer en terrain inconnu, et ils avaient le savoir-faire et les compétences nécessaires pour concrétiser ces idées.



Pour concevoir le RMT02, Hugh a fait appel à des experts dotés d'une expérience unique en matière de design, à commencer par le designer industriel et concepteur de films Phil Saunders, connu pour avoir conçu le costume emblématique d'Iron Man. Saunders a adopté une approche visionnaire du projet, ayant passé sa carrière à concevoir littéralement des mondes futurs. Le projet a été mené par Rod Chong, directeur créatif basé à Los Angeles et collaborateur de longue date de Hugh. Travaillant aux côtés des ingénieurs et du personnel de ROG, l'équipe de Hugh a entamé un processus de conception et de prototypage qui a duré des années et qui a poussé l'expertise considérable de ROG à son paroxysme.



À propos de la collaboration avec l'équipe ACRONYM, Shawn Yen, vice-président de la division Gaming de ROG, déclare : " Travailler avec l'équipe ACRONYM, c'est comprendre comment nous pouvons voir les choses sous un angle différent et aborder les expériences des clients sous d'autres perspectives. ACRONYM amène la conception à un tout autre niveau, en réfléchissant à la manière dont les humains interagissent et utilisent les choses qui les entourent".



Cette approche centrée sur l'humain a fait d'ACRONYM un partenaire naturel pour la Republic of Gamers. ROG s'engage à fabriquer du matériel de jeu haut de gamme, suffisamment puissant pour le travail et le jeu de niveau professionnel, tout en étant suffisamment personnalisable pour que chaque joueur puisse s'exprimer. Les créations d'ACRONYM incarnent la conviction qu'un bon design est une forme de liberté. Grâce au style, le public peut partager son histoire, à sa façon.



Ultra-polyvalent



Le ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 fait partie de la série 2023 Flow de ROG, qui vise à offrir des jeux ultra-polyvalents avec des appareils ultra-minces qui peuvent s'adapter à n'importe quel scénario. Le Flow Z13 était la plateforme idéale pour qu'ACRONYM et ROG étendent cette polyvalence à d'autres utilisations nécessitant un traitement et des graphismes de qualité professionnelle dans un appareil portable multifonctionnel. Le système de transport intégré et les poignées stabilisées facilitent l'utilisation en déplacement, et la béquille intégrée transforme facilement le RMT02 en un ordinateur portable traditionnel, parfait pour les jeux, la création ou la visualisation de contenu. La béquille peut également être utilisée lorsque l'appareil est en orientation portrait, ce qui en fait le seul Z13 capable d'une utilisation mains libres sous les deux angles.



Des performances à couper le souffle



Le ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 est équipé d'un processeur Intel Core i9-13900H et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop. ROG a également ajouté un MUX Switch et NVIDIA Advanced Optimus à l'appareil, ainsi qu'une capacité thermique totale de 80 W. Le système de refroidissement intelligent de ROG a ajouté une chambre à vapeur avec une couverture de 50% de la carte mère. Les ventilateurs en métal liquide et à flux d'arc assurent un refroidissement ambiant de 0 dB. L'appareil prend en charge XG Mobile et arbore l'écran ROG Nebula au format 16:10. Les autres caractéristiques de l'écran comprennent un taux de rafraîchissement de 165 Hz, une luminosité de 500 nits et un écran tactile 100 % DCI-P3 avec Corning Gorilla Glass DXC. L'appareil est équipé des options de connectivité Type-A, Type-C et microSD. Il est également équipé de Thunderbolt 4 et de WiFi 6E. Il est doté d'un châssis en métal entièrement fraisé CNC et prend en charge la charge rapide de 130 W via un port Type-C.



Redéfinir la portabilité et l'interaction



En partant de la base du ROG Flow Z13 et en incorporant des éléments fonctionnels et la philosophie de conception de ses vêtements, ACRONYM a radicalisé la portabilité compacte du Flow Z13-ACRNM RMT02. L'appareil passe sans effort du statut de tablette haut de gamme à celui d'ordinateur de bureau puissant et mobile pour les jeux et à celui de station de travail créative en déplacement. La philosophie de conception d'ACRONYM prône une "agence ouverte", permettant à l'utilisateur de multiples façons d'interagir avec le produit et de l'utiliser - une approche qui est évidente dans le RMT02. Les éléments de conception sont déterminés par la sensation de l'appareil dans la main de l'utilisateur et par la manière dont ils encouragent l'utilisation dans de nouveaux scénarios.



Phil Saunders, concepteur du produit, a déclaré à propos du concept de l'appareil : "La chose que l'on remarque immédiatement lorsqu'on prend un RMT02 en main, c'est que tout est extrêmement tactile. Le système de sangles donne à l'utilisateur autant d'autonomie que possible dans la manière dont il peut interagir avec son appareil : il devient son propre sac. Il peut être porté en bandoulière. Il existe un mode qui libère les deux mains, ce qui permet à l'utilisateur d'interagir avec l'appareil pendant ses déplacements.



Animée par la mission d'apporter une véritable innovation, la collaboration a repoussé les limites de ce qui est possible en matière de fabrication. L'aluminium usiné, les éléments de préhension en caoutchouc intégrés, les coins de protection, le système de sangle et les gravures de précision renforcent l'idée qu'il s'agit d'un outil précis dont la fabrication a également fait l'objet d'un grand soin technique. Conçu pour être son propre étui, le robuste châssis en aluminium est soumis à un processus d'usinage intensif qui le présente à la fois comme magnifiquement raffiné et brut, avec des marques de cheminement CNC évidentes. Un examen plus approfondi de l'appareil révèle des touches frappantes, comme des graphiques gravés au laser, des polices de caractères et une iconographie personnalisées.



La Flow Z13-ACRNM RMT02 est livrée avec une pochette ACRONYM personnalisée conçue pour contenir le bloc d'alimentation, les câbles d'alimentation et le stylo. La Flow Z13-ACRNM RMT02 sera accompagnée du lancement du programme WRKGRP BEACON Web3, qui réimagine la relation entre la marque et la communauté, en ajoutant à l'expérience de propriété une couche supplémentaire d'objets de collection numériques et physiques. ACRONYM et ROG sont fiers de franchir ensemble cette étape vers une vision radicalement nouvelle de ce que peut être l'expérience des utilisateurs d'appareils personnels.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



