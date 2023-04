G.SKILL annonce de nouveaux kits d'une capacité de 24 et 48 Go, jusqu'à DDR5-8200.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, leader mondial de la mémoire overclockée et des composants pour PC, annonce la sortie de nouveaux kits de mémoire DDR5 overclockés haute performance, basés sur des modules de 24 Go et 48 Go, dont un kit DDR5-8200 CL40-52-52 de 48 Go (24 Go x2) incroyablement rapide, ainsi qu'un kit de 96 Go (48 Go x2) de capacité DDR5-6800 CL34-46-46.











Une nouvelle frontière à haute vitesse avec 24 Go x2



Continuant à explorer les limites de la vitesse de la mémoire DDR5, G.SKILL a atteint une vitesse étonnante de DDR5-8200 CL40-52-52 avec les nouveaux modules d'une capacité de 24 Go. Voir la capture d'écran ci-dessous pour voir ce kit de mémoire testé sur la carte mère ASUS ROG Maximus Z790 Apex et le processeur Intel Core i9-13900K.



Le besoin de vitesse avec 96 Go (48 Go x2)



Avec une capacité de module plus élevée de 48 Go, G.SKILL a également atteint la DDR5-6800 CL34-46-46 avec une capacité de kit de 96 Go (48 Go x2). Consultez la capture d'écran ci-dessous pour découvrir ce kit haute vitesse et haute capacité testé sur la carte mère ASUS ROG Maximus Z790 Hero et le processeur Intel Core i9-13900K.



Prise en charge Intel XMP 3.0



Ces nouveaux kits de mémoire modulaire de 24 et 48 Go prennent en charge le dernier profil d'overclocking Intel XMP 3.0 pour faciliter l'overclocking de la mémoire via le BIOS de la carte mère.



Spécifications



Pour une liste des spécifications de la mémoire, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :







