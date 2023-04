Gigabyte annonce ses premières cartes mères basées sur le chipset AMD A620.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, dévoile aujourd'hui les dernières cartes mères de la série AMD A620, qui offrent des performances optimales en matière de mémoire et des fonctionnalités complètes. Supportant parfaitement les derniers processeurs AMD Ryzen 7000, les cartes mères GIGABYTE A620 offrent la plateforme AM5 la plus compétitive pour que les utilisateurs profitent de performances flexibles et abordables.







Améliorée par le design exclusif de GIGABYTE et les réglages du BIOS, la gamme A620 peut atteindre des performances optimales de mémoire avec un overclocking DDR5 EXPO/XMP jusqu'à DDR5-6400, ce qui permet d'optimiser la valeur et les performances de la plateforme AM5. Dotées de fonctionnalités complètes, les cartes mères GIGABYTE A620 répondent parfaitement aux besoins et au budget des utilisateurs, et deviennent le meilleur choix pour les utilisateurs qui envisagent de passer à la dernière plateforme AM5.







Par ailleurs, les cartes mères A620 de GIGABYTE bénéficient de la technologie innovante PCIe EZ-Latch pour simplifier la mise à jour des cartes graphiques et éviter d'endommager accidentellement les composants environnants. Grâce à la fonction exclusive Q-Flash Plus de GIGABYTE, les utilisateurs peuvent mettre à jour le BIOS sans installer de processeur, de mémoire ou même de carte graphique, ce qui permet aux utilisateurs de profiter facilement des avantages apportés par le nouveau code BIOS et les nouveaux processeurs. Grâce à la plateforme logicielle GCC de GIGABYTE, GIGABYTE propose une plateforme A620 compétitive avec des fonctions conviviales et de multiples options de facteurs de forme allant de Micro ATX à Mini ITX.



TECHPOWERUP