JONSBO annonce la série DS8 Sub-LCD avec haute résolution et polyvalence en noir et blanc.



JONSBO a récemment dévoilé sa dernière série de produits, la série DS8 sub-LCD, le 29 mars 2023. Cette série comprend un écran à cristaux liquides de 8 pouces avec un rapport d'aspect de 16:10, disponible en noir et en blanc.







Le modèle DS8 affiche une résolution de 1 280 x 800 pixels et est équipé d'une interface miniHDMI x 1 et USB Type-C x 1. L'unité principale comporte un bouton d'alimentation et un bouton de réglage de la luminosité sur son côté, ainsi qu'une fonction de support qui utilise une béquille. Cette fonction permet aux utilisateurs d'utiliser le DS8 seul, ce qui en fait une option d'affichage polyvalente.







En outre, le DS8 est compatible avec les séries "D31 SCREEN" et "D41 SCREEN" et est livré avec le logiciel de fond d'écran en direct et les utilitaires de surveillance en temps réel AIDA 64. Ces utilitaires apportent des fonctionnalités supplémentaires à cette série d'écrans déjà très riche en fonctionnalités.







Pour les personnes intéressées par la série DS8, les options de couleur noire et blanche sont disponibles à l'achat sur le site Web de JONSBO. La série DS8 est une série d'écrans sub-LCD élégants et polyvalents qui offrent une haute résolution et une compatibilité avec divers appareils, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui ont besoin d'un écran fiable.







Pas de prix pour le moment.



