UL Benchmarks lance la mise à jour de 3DMark avec un test de fonctionnalité pour AMD FidelityFX Super Resolution.



UL Benchmarks a publié une mise à jour de 3DMark qui inclut un test de fonctionnalité pour AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2), la technologie populaire d'amélioration des performances basée sur l'upscaling.











Cette mise à jour était attendue depuis longtemps, étant donné que 3DMark dispose d'un test de fonctionnalité pour DLSS depuis des années, et a même ajouté un test pour Intel XeSS en octobre 2022. La technologie AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) est une solution d'upscaling open-source et multiplateforme qui utilise la dernière technologie d'upscaling temporel AMD FSR 2 pour améliorer la qualité d'image et augmenter les taux de rafraîchissement dans les jeux pris en charge sur une large gamme de produits et de plateformes.







Le nouveau test de FSR 2 dans 3DMark utilise une scène du benchmark Speed Way DirectX 12 Ultimate pour comparer les détails fins d'un véhicule et d'un droïde technique entre la résolution native avec TAA et FSR 2, en mettant en évidence l'amélioration des performances. Pour utiliser le test de fonctionnalité, les utilisateurs ont besoin de n'importe quel GPU supportant DirectX 12 et FSR 2, y compris ceux d'AMD, de NVIDIA et d'Intel Arc. Le test FSR 2 est disponible en tant que mise à jour gratuite de 3DMark.







Avec cette mise à jour, UL Benchmarks a permis aux utilisateurs de mesurer l'augmentation des performances que la FSR 2 peut fournir dans les jeux pris en charge. L'ajout de cette fonction de test pour la FSR 2 garantit que les utilisateurs peuvent facilement et précisément évaluer les performances de leur système et les comparer à celles d'autres systèmes. Cette mise à jour profitera également aux développeurs de jeux en leur fournissant une méthode de test standard pour les performances du FSR 2.



