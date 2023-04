ASUS lance la nouvelle génération de Chromebox 5 (CN67) pour des performances inégalées et un design épuré.



La Chromebox 5 est doté d'un châssis fin qui abrite une solution thermique robuste pour une fiabilité accrue. Il est équipé du dernier processeur Intel Core i7 de 12e génération avec jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 3200 et de la carte graphique Intel Iris Xe, offrant des performances exceptionnelles pour les tâches exigeantes.







ASUS a dévoilé son dernier Chromebox 5 (CN67), un ordinateur haute performance qui s'accompagne d'un design contemporain accrocheur. Avec un éventail d'options de connectivité, notamment les ports DisplayPort™ 1.4, HDMI® et Thunderbolt™ 4, l'ASUS Chromebox 5 offre des transferts de données rapides, une alimentation électrique et une connectivité aux écrans externes. L'appareil peut prendre en charge jusqu'à quatre écrans 4K, offrant ainsi des visuels époustouflants et une meilleure productivité.



De plus, le Chromebox 5 d'ASUS est le premier de son genre à proposer en option un chargeur sans fil intégré de 15 watts certifié Qi, qui permet de recharger facilement les appareils pris en charge tels que les smartphones et les oreillettes en les plaçant simplement sur le couvercle supérieur. Le Chromebox 5 est également entièrement compatible avec les applications Android de Google Play, ce qui permet aux utilisateurs de télécharger et d'utiliser leurs applications préférées en toute simplicité.



Thunderbolt 4, rapide comme l'éclair



Thunderbolt 4 apporte la connectivité Thunderbolt à l'USB-C® à des vitesses allant jusqu'à 40 Gbps, ainsi que la prise en charge du DisplayPort 1.4. Il est même compatible avec l'USB4® pour créer un port compact qui fait tout - offrant la connexion la plus rapide et la plus polyvalente à n'importe quelle station d'accueil, écran ou périphérique de stockage de données.



Prise en charge de quatre écrans 4K



L'ASUS Chromebox 5 peut prendre en charge jusqu'à quatre écrans 4K via une combinaison de ses deux ports HDMI, DisplayPort 1.4 et Thunderbolt 4, ce qui le rend idéal pour les configurations multi-écrans dans les bureaux, les écoles, ainsi que dans les magasins et les restaurants.



Chargeur sans fil intégré de 15 watts



Le Chromebox 5 d'ASUS est le premier Chromebox à intégrer en option un chargeur sans fil de 15 watts, permettant aux utilisateurs de recharger les smartphones et tablettes compatibles sans avoir recours à des câbles encombrants. Ce chargeur certifié Qi par le Wireless Power Consortium (WPC) répond aux normes de qualité et de performance les plus élevées pour une charge rapide et efficace. La fonction de détection des corps étrangers (FOD) garantit une charge sûre et protège les appareils en désactivant le chargeur lorsqu'un matériel non compatible est détecté.



Gestion informatique simplifiée



ASUS Chromebox 5 offre une gestion informatique intuitive pour les entreprises et les particuliers via Google Chrome Enterprise. Les administrateurs informatiques peuvent utiliser Google Admin Console pour gérer et surveiller facilement une flotte d'appareils ChromeOS à partir d'un tableau de bord unique. De plus, l'ASUS Chromebox 5 offre une défense multicouche pour garantir la sécurité des données confidentielles et autres informations. De plus, la fonction Zero-Touch-Enrollment rationalise le processus d'installation, de sorte que l'appareil peut être opérationnel en un minimum de temps.



Protection de niveau entreprise



L'ASUS Chromebox 5 offre une gamme de mesures de sécurité de niveau entreprise qui protègent les données professionnelles et personnelles essentielles. Ces mesures comprennent une protection matérielle, micrologicielle, logicielle et physique intégrée. En outre, l'appareil est doté d'une fente de verrouillage Kensington qui permet de le sécuriser dans un endroit désigné. Avec le Chromebox 5 d'ASUS, les utilisateurs ont l'esprit tranquille, sachant que leurs données sont en sécurité.



Engagement en matière de développement durable



L'ASUS Chromebox 5 est certifié ENERGY STAR, et les appareils ChromeOS consomment jusqu'à 46 % d'énergie en moins que les appareils concurrents comparables. Le boîtier extérieur de l'ASUS Chromebox 5 est fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR) et présente une surface texturée durable et résistante aux rayures. Son emballage écologique provient de sources responsables certifiées FSC.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D