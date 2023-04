ASRock lance ses cartes mères pour le chipset AMD A620.



ASRock, l'un des principaux fabricants de cartes mères au monde, est fier d'annoncer sa nouvelle série de cartes mères AMD A620. La dernière plateforme AMD A620 vise un marché plus économique tout en offrant une grande variété de fonctionnalités, telles que la prise en charge de la mémoire DDR5, plusieurs emplacements M.2 pour les périphériques de stockage NVMe, et le WiFi 6E pour les tâches quotidiennes ainsi que pour les jeux.







Pour maximiser l'accessibilité de la plateforme AMD A620, ASRock propose quatre modèles de cartes mères, avec des configurations à 4 et 2 DIMMs. Si vous avez besoin de 4 mémoires DDR5 pour votre prochain projet, la A620M Pro RS sera sans aucun doute le choix numéro un. Il offre une quantité luxueuse d'USB, y compris Type-C pour les panneaux avant et arrière, 3 M.2 Key-M à bord et 2 d'entre eux supportent PCIe Gen 4 x4 pour offrir de multiples options de stockage. Avec un PCB à 6 couches et Dr.MOS pour la conception Vcore, A620M Pro RS peut pleinement supporter les derniers processeurs AMD Ryzen de la série 7000. Le A620M Pro RS est également proposé avec une variante WiFi 6E, le A620M Pro RS WiFi, un choix polyvalent pour les environnements sans fil.







Pour les utilisateurs de cartes AM5 2-DIMMs, la carte mère ASRock A620M-HDV/M.2+ ou A620M-HDV/M.2 est sans aucun doute la carte mère qu'il vous faut. Bien que ces deux cartes mères soient destinées aux utilisateurs les plus exigeants, elles n'en sont pas moins dotées de fonctionnalités intéressantes telles que 2 M.2 Key-M pour les SSD NVMe, l'USB 3.2 Type-C pour supporter tous les appareils portables modernes, et le design Dr.MOS pour le Vcore afin d'améliorer l'efficacité énergétique et thermique pour les tâches quotidiennes. Avec jusqu'à 6+1+1 phases d'alimentation sur la A620M-HDV/M.2+, le light gaming est parfaitement réalisable avec les processeurs AMD Ryzen de la série 7000X3D dotés de la technologie AMD 3D V-Cache.



TECHPOWERUP