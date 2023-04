MSI nous propose un nouvel écran PC : Le PRO MP341CQ.



Gagnez en confort de travail et profitez de vos films avec le moniteur incurvé MSI PRO MP341CQ ! Grâce à sa dalle incurvée au format 21/9, cet écran MSI offre une zone de travail étendue et un angle de vision plus naturel.















Un véritable PRO de la productivité



Élargissez votre horizon avec l'écran PRO MP341CQ 21:9 ultrapanoramique et plongez totalement au cœur de votre film.



Travaillez sur votre PRO MP341CQ comme si vous travailliez sur deux écrans en ouvrant facilement plusieurs fenêtres en même temps.



Taux de rafraîchissement de 100 Hz



Le taux de rafraîchissement de 100 Hz de cet écran apporte une meilleure expérience de visionnage. Plus le nombre d'images affichées à la seconde est élevé, moins vos yeux ont besoin de travailler !



Un écran incurvé pour plus de productivité et de confort



Profitez d'une expérience immersive lors de votre travail ou de votre divertissement grâce à la courbure 1500R de la dalle.



Productivité et efficacité améliorées



Concentrez-vous parfaitement sur ce que vous êtes en train de faire grâce à un angle de vision naturel.



Un écran agréable pour les yeux



La distance focale plus uniforme garantit une expérience plus confortable pour vos yeux.



Protection des yeux et confort



Cet écran est idéal pour travailler et se divertir car sa courbure permet de réduire la fatigue oculaire et d'améliorer le confort visuel.



Certification TÜV - Technologie antiscintillement



Avec la technologie antiscintillement de MSI, l'écran reçoit un courant de sortie stable, ce qui résulte en une excellente protection contre la sécheresse et la fatigue oculaires mais également en une grande réduction du risque de devoir porter des lunettes dans le futur.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 03 avril 2023. Le prix sera de : 349.90 euros.



MSI