Nouvelle application Audio Hub V2 pour le casque audio Turtle Beach Stealth Pro.







Turtle Beach vient d'annoncer son nouveau casque audio sans fil pour joueurs Stealth Pro doté de fonctionnalités d'atténuation de bruit au niveau des haut-parleurs Nanoclear de 50 mm mais aussi pour les deux microphones. Turtle Beach parle de technologie S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning). Pour le reste, le Stealth Pro dispose d'une double connectivité Bluetooth 5.1, d'une station de charge USB-C ainsi que de deux batteries amovibles offrant chacune 12 heures d'autonomie. Le casque Stealth Pro est multiplateforme et est décliné en édition PlayStation/Switch/PC/Mac et Xbox/Switch/PC/Mac.







Si le Stealth Pro for PlayStation et le Stealth Pro for Xbox ne seront pas commercialisés avant le 23 avril 2023 au tarif de 330 €, Turtle Beach propose déjà le logiciel permettant de les configurer sous Windows ou macOS. Il ne s'agit cette fois-ci pas d'une simple mise à jour du logiciel Audio Hub comme c'est généralement le cas lors de la sortie d'un nouveau produit mais Turtle Beach a en effet développé une toute nouvelle édition de son logiciel nommée tout logiquement Audio Hub V2.



Turtle Beach Audio Hub V2 bénéficie d'une nouvelle interface graphique plus moderne que l'actuelle qui est dotée de plusieurs onglets (Dashboard, Equalizer, Customize, Presets...). D'après le fabricant, elle permet d'ajuster les paramètres d'égalisation (EQ), de régler les niveaux d'isolation acoustique (Active Noise Cancellation), de programmer la molette, d'attribuer des touches sur PC et Mac, d'équilibrer la fonction Game & Chat Mix, de visualiser le niveau de charge de la batterie, de vérifier le statut de la connexion sans fil, de gérer la fonction Superhuman Hearing ou encore de mettre à jour le firmware du casque audio. A ce sujet, on remarque qu'un nouveau firmware 3.23.1166 est déjà disponible pour le Stealth Pro avant même la sortie du produit !



Un bémol toutefois concernant cette application Audio Hub V2 puisqu'elle n'est compatible qu'avec le nouveau casque audio Stealth Pro et ne supporte pas, du moins pour le moment, les casques Turtle Beach plus anciens qui restent limités à l'Audio Hub 8.9.3.



Pour ce qui est de configurer le Stealth Pro depuis un smartphone ou une tablette, c'est bien sûr possible avec l'application mobile Turtle Beach Audio Hub pour Android et iOS qui a d'ailleurs été mise à jour à cet effet le 23 mars 2023. A la différence du logiciel pour PC Windows, l'application mobile est toujours unifiée pour l'ensemble des casques audio Turtle Beach.



Téléchargement



- Application Turtle Beach Audio Hub V2 3.9.0.50 pour le casque Stealth Pro et Windows 10/11 : Cliquez ICI.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS