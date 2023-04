AQIRYS dévoile les claviers de jeu Aludra et Aludra TKL mis à jour.



AQIRYS, la marque de jeux roumaine à la mode, annonce le lancement du nouveau clavier de jeu de sa gamme, ALUDRA, et de la version actualisée du modèle original, ALUDRA TKL. Conçus pour offrir une expérience de jeu de niveau professionnel, un niveau de silence et des possibilités d'évolution, les nouveaux modèles s'adressent à tous les joueurs à la recherche de configurations non conventionnelles et remarquables.











Nommé d'après une étoile supergéante bleue de la constellation Canis Major, le clavier ALUDRA associe un design exceptionnel à la version actualisée de l'un des meilleurs commutateurs mécaniques disponibles pour offrir des performances et une expérience de jeu plus riche et plus silencieuse dans un format de taille normale. Évalués pour 80 millions de frappes et conservant l'incomparable sensation de frappe douce et soyeuse, les commutateurs Gateron G PRO 2.0 Red installés sur l'ALUDRA offrent une réponse linéaire plus stable. En outre, ils sont tout aussi silencieux que la version précédente, mais cette fois-ci, ils ont été lubrifiés en usine et améliorés pour réduire l'oscillation, augmenter la durabilité et améliorer la transmission du rétroéclairage.



Outre les commutateurs pré-lubrifiés en usine, l'ALUDRA est également équipé de stabilisateurs pré-lubrifiés montés sur des plaques afin d'adoucir l'expérience de frappe en réduisant efficacement le bruit, les pings de ressort et en égalisant la pression sur les grosses touches (comme la barre d'espacement). Le clavier est également doté d'un tampon en silicone anti-vibration pour le circuit imprimé et d'une couche de mousse sur le dessous pour une meilleure réduction du bruit et des vibrations.



À l'extérieur, le robuste boîtier en ABS de qualité supérieure est animé, tant sur la face avant que sur les côtés, par un système d'éclairage dynamique RVB complet, configurable à la volée, mais aussi à partir du logiciel intuitif AQIRYS, qui permet d'accéder à des options de personnalisation avancées. Si on le souhaite, il est possible de contrôler séparément l'éclairage du logo.



Pour se démarquer, ALUDRA arbore le design exclusif et unique d'AQIRYS dans un schéma de couleurs noir et blanc, auquel s'ajoute la Spacebar spécialement conçue pour séduire le pouce (l'emballage comprend également une Spacebar mince pour ceux qui préfèrent un profil différent).



Un câble USB-C détachable permet d'emmener plus facilement le clavier lors des tournois de jeu, et la gestion des câbles à 3 voies avec canaux intégrés sous le clavier vous permet de positionner et de faire sortir le cordon à l'endroit souhaité sur le bureau. De plus, un système de réglage de la hauteur en 3 étapes place les poignets dans la position préférée pour une frappe rapide.











La personnalisation est la clé - avec sa fonction de remplacement à chaud, ALUDRA donne à chaque joueur la liberté de remplacer les commutateurs de série par des modèles exotiques, qu'il s'agisse de versions à 3 ou 5 broches. L'ensemble comprend 20 commutateurs personnalisés HaiMu Ocean Blue Tactile, pré-lubrifiés, ainsi que les outils nécessaires au remplacement des commutateurs et à l'entretien du clavier.



Avec le lancement du nouveau clavier ALUDRA, l'ALUDRA TKL original est également entièrement mis à jour avec les spécifications du nouveau modèle. La seule différence entre l'ALUDRA et l'ALUDRA TKL reste le facteur de forme, le classique full-size et le compact TKL (TenKeyLess), ce dernier étant le format préféré des professionnels de l'eSport en raison de son ergonomie supérieure et de sa flexibilité pour les mouvements amples de la souris.



Les nouveaux claviers AQIRYS sont disponibles en ligne aux prix suivants (19% TVA incluse) :



- AQIRYS Aludra - 124.99 euros,

- AQIRYS Aludra TKL - 104.99 euros.



