ASUS dévoile trois cartes mères basées sur le chipset AMD A620.



Il semble que le facteur de forme microATX soit la voie à suivre en ce qui concerne les cartes mères basées sur le chipset AMD A620. ASUS propose pas moins de trois nouveaux modèles, bien que l'un d'entre eux soit techniquement avec ou sans WiFi. Les nouveaux modèles sont la TUF Gaming A620M-Plus, la TUF Gaming A620M-Plus WiFi et la Prime A620M-A. Les trois cartes sont dotées d'un PCB à six couches avec ce qui semble être une régulation de puissance assez basique, bien qu'ASUS ne mentionne pas le nombre de phases de chaque modèle sur ses pages produits. Toutes les cartes disposent d'un seul emplacement PCIe 4.0 x16 et de deux emplacements PCIe 3.0 x1, ainsi que de deux emplacements M.2 NVMe qui prennent en charge les disques durs PCIe 4.0 x4. Tous les modèles disposent également de quatre emplacements DIMM DDR5, de quatre ports SATA 6 Gbps et de connecteurs en façade pour un port USB 3.2 Gen 1 Type-C à 5 Gbps et deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A à 5 Gbps.















Les cartes TUF disposent de deux ports DisplayPort 1.4 et d'un port HDMI, ainsi que de deux ports USB 3.2 Gen 1 à 5 Gbps, de quatre ports USB 2.0, d'un port PS/2 et d'un port Ethernet à 2,5 Gbps fourni par une puce Realtek, ainsi que d'un bouton BIOS FlashBack. La carte Prime, quant à elle, remplace une sortie DisplayPort par un connecteur VGA pour une raison quelconque et se contente d'un port Gigabit Ethernet. Les options de connectivité ne sont pas ce que nous appellerions impressionnantes, mais elles semblent être dans la norme par rapport aux produits concurrents d'ASUS.



Les prix paraissent se situer entre 139 et 169 euros.



TECHPOWERUP