be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, annonce son premier ventilateur contrôlé par l’IA : les Zero Wings AI. Équipé d’une technologie IA de pointe, ce ventilateur est capable de gérer et d’améliorer le refroidissement de systèmes haute performance, de manière autonome. De plus, les Zero Wings AI se parent d’un nouveau design sans pâle et embarquent la technologie révolutionnaire Controlled Airflow Technology (CAT), pour diriger activement l'air là où c’est nécessaire. L'ensemble est contrôlé par l'intelligence artificielle FANOS de be quiet!, qui surveille tous les capteurs thermiques du système et prédit le comportement de l'utilisateur afin de gérer l'ensemble du flux d'air et d'améliorer les performances thermiques. Les Zero Wings AI peuvent être installés sur les emplacements de ventilateurs en 120 mm ordinaires et prennent en charge la commande vocale.

Les Zero Wings AI sont contrôlés par FANOS, l'IA développée par be quiet!, conçue pour identifier les points chauds d'une configuration PC et à diriger l'air frais pour un refroidissement optimal à tout moment. FANOS crée une carte thermique virtuelle en direct de l'ordinateur, en utilisant les données recueillies par les capteurs thermiques du système et par une analyse comportementale des habitudes de l'utilisateur. Cette carte thermique est utilisée pour prédire les composants susceptibles de créer des points chauds dans un futur proche et pour refroidir activement, en amont, les zones concernées afin de prévenir les goulets d'étranglement thermiques avant même qu'ils ne se manifestent. FANOS est activé par la voix et peut vous donner un résumé de l'état de votre système ou des recommandations sur la meilleure configuration de refroidissement. Il peut également s'interfacer avec des applications de diagnostic système pour faciliter le dépannage ou la surveillance.

La technologie révolutionnaire CAT, propriété de be quiet!, élimine le besoin de pales pour le ventilateur du Zero Wings AI. Il dirige le flux d'air en fonction des besoins. La technologie peut non seulement passer d'une distribution d'air ciblée à une distribution plus large, mais elle peut également diriger l'air dans des directions spécifiques, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. En cas de forte sollicitation de la carte graphique et d’augmentation des températures, l'IA Zero Wing peut former un flux ciblé pour diffuser l'air dans cette région spécifique. Si un flux d'air plus large est nécessaire pour refroidir en douceur une zone plus étendue, le ventilateur peut également s'y adapter. Plusieurs Zero Wings AI peuvent être combinés avec l'option « Swarm » qui peut prendre en charge l'ensemble du flux d'air dans un boîtier de PC. Le ventilateur est dépourvu de toute pièce mobile, comme des pales ou des roulements, ce qui rend l'usure complètement nulle. La performance maximale des Zero Wings AI est équivalente à un ventilateur de 120 mm à 8 500 tours/minute, un véritable concentré de puissance silencieux et intelligent.

Les Zero Wings AI seront disponibles à la vente ce samedi 1er avril 2023.